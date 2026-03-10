Palacio Golestán: historia del palacio real más famoso de Teherán

En pleno centro de Teherán, entre revueltas, el famoso caos y el ruido callejero, destaca lo que ha sido y sigue siendo un verdadero símbolo del país, centro del poder y las luchas políticas, el Palacio Golestán. Aunque ha quedado como atracción para el turismo, antiguamente era la sede de los reyes de Persia, cuna del gran imperio persa. No se trata solo de un palacio, sino un complejo de jardines, patios, edificios, y más.

Qué dice la historia

El complejo tiene más historia de la que parece. Aunque pensamos en el Palacio Golestán y nos imaginamos a los reyes del siglo XIX, en realidad es más antiguo.

Esta zona ya era importante en el siglo XVI, cuando gobernaba la dinastía safávida. Teherán no era tan grande como ahora, pero empezaba a ser importante.

Se construyeron muros, casas y oficinas, pero lo fuerte vino a finales del siglo XVIII. La dinastía kayar hizo de Teherán la capital. Necesitaban un lugar que representara su poder, así que ampliaron y transformaron lo que hoy es el Palacio Golestán.

El nombre Golestán significa jardín de rosas. Y tiene sentido, porque los jardines siempre han sido importantes en la arquitectura persa. Los jardines se diseñaron para que fueran tranquilos y bonitos.

Pero los reyes querían algo más que un lugar para trabajar. Querían que el palacio mostrara su riqueza y poder. Por eso son muchos los edificios. Pusieron azulejos de colores, techos con espejos y llenaron los salones de alfombras, cuadros y cosas lujosas. Todo estaba hecho para impresionar a los que visitaban el palacio.

Además, los reyes fueron agregando edificios y cambiando cosas. Así fue creciendo el palacio hasta ser lo que vemos hoy.

Un palacio con estilos mezclados

Lo curioso del Palacio Golestán es su forma de ser. Se ve que no es un palacio normal, y hay una razón.

En el siglo XIX, algunos reyes de Persia viajaron a Europa. Vieron ciudades como París, San Petersburgo y Viena, y les gustaron mucho los palacios. Cuando volvieron, quisieron poner algunas de esas ideas en sus edificios.

Por eso, en el Palacio Golestán hay cosas de la arquitectura persa de siempre y cosas de Europa. Están los patios, los jardines y los mosaicos típicos del Oriente Medio, pero también hay columnas, salones como los de Europa y detalles de palacios occidentales.

Salón de los Espejos

Es una mezcla rara que muestra cómo Persia empezaba a conocer el mundo. En una visita no hay que perderse el conocido Salón de los Espejos, porque es impresionante. Todo el salón se ilumina. Decorar con espejos es común en Persia, pero aquí lo hicieron de forma impresionante. En ella se llevaron a cabo ceremonias importantes.

La Torre del Viento

Otro edificio que llama la atención es la Torre del Viento. Es diferente porque tiene cuatro torres altas que sobresalen del resto del palacio. Pero no están ahí solo para versos bonitos, eran parte de un sistema para que el aire circulara.

Las torres atrapaban el viento y lo llevaban adentro, refrescando las habitaciones en los meses de calor. Parece sencillo, pero era una forma avanzada de combatir el calor.

Además de ser útil, la Torre del Viento es uno de los edificios más bonitos. Tiene azulejos de colores, pinturas y detalles que hacen que los visitantes la fotografíen mucho.

Un lugar donde pasó de todo

El Palacio Golestán no fue solo una casa lujosa para los reyes. Aquí también pasaron cosas importantes en la historia de Irán. Por ejemplo, aquí se coronaron varios reyes.

Uno de los momentos clave fue en 1925, cuando Reza Shah Pahlavi fue coronado en este palacio. Eso marcó el inicio de una nueva familia real.

Después de la revolución iraní de 1979, las cosas cambiaron, se acabó la monarquía y muchos palacios se dejaron de usar como casas.

El Palacio Golestán se convirtió en un museo

En el interior del Palacio encontraremos muchos objetos históricos, fotos de la época, arte, regalos que dieron y recibieron aquellos reyes, y mucho más. No es por menos que fue reconocido como Patrimonio de la Humanidad en 20213 por la UNESCO.

También muestra un momento importante: cuando Persia empezó a tomar ideas de Europa sin dejar de ser ella misma. Por esta mezcla de estilos y su historia, Golestán es uno de los monumentos más importantes de Irán.

Un pedazo del pasado en la ciudad

Hoy, Teherán es una ciudad moderna y grande. Pero en medio de todo esto está el Palacio Golestán, recordando el pasado de Persia.

Sus jardines tranquilos, sus salas con espejos y sus edificios con mosaicos nos dejan imaginar cómo era la vida de los reyes hace más de cien años.

