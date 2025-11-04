‘OT 2025’: horario y cómo ver el reparto de temas de la Gala 8

No es ningún secreto que OT 2025, con el paso de las semanas, se ha convertido en una de las ediciones que más está dando de qué hablar. Esto no es producto de la casualidad, puesto que los concursantes, los profesores y el resto del equipo que forma parte de este programa de televisión están haciendo un trabajo verdaderamente excepcional. Y todo con la firme intención de hacer disfrutar a los más fieles seguidores de Operación Triunfo, que en la actualidad se emite en Prime Video, de las actuaciones que presentan en el plató. El pasado lunes 3 de noviembre, los suscriptores de la mencionada plataforma de streaming disfrutaron de la Gala 7 de OT 2025, por lo que pudieron ser testigos de cómo Laura Muñoz fue la expulsada y, por si fuera poco, al final de la entrega, supimos que María Cruz y Cristina se habían convertido en las nominadas de la semana.

Por lo tanto, como suele ser habitual en el ritmo de Operación Triunfo, este martes 4 de noviembre, los concursantes de esta edición se enfrentan al repaso de gala junto a Noemí Galera y Manu Guix. Así pues, todos y cada uno de ellos, podrán ver cómo se han desarrollado sus actuaciones en la Gala 7, para poder ver en qué han fallado y en qué pueden mejorar para tratar de aprender de los errores. Eso sí, cabe destacar que, tan solo unas horas más tarde, podremos disfrutar de uno de los momentos más esperados de la semana. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, al reparto de temas. Así pues, los participantes sabrán qué canciones interpretarán en la Gala 8, en la que ya sabemos que María Cruz y Cristina, como nominadas, actuarán en solitario con propuestas que ellas mismas han escogido para esta ocasión.

Horario de ‘OT 2025’ para hoy, martes 4 de noviembre

10:30 hrs.- Despertar y desayuno

12:00 hrs.- Repaso de la Gala, con Manu Guix y Noemí Galera

14:00 hrs.- Comida

15:00 hrs.- Visita de Paul Thin

16:00 hrs.- Reparto de temas, con Manu Guix y Noemí Galera

16:05 hrs.- Toma de tonos, con Manu Guix y Noemí Galera + Interpretación

17:00 hrs.- Ensayos

18:00 hrs.- Merienda

18:30 hrs.- Ensayos

20:00 hrs.- Conexión OT, con expulsada (Laura Muñoz) y favorita (Claudia)

21:00 hrs.- Cena

23:00 hrs.- A la cama

¿Cómo ver en directo a los concursantes en la Academia?

Es más que evidente que una de las grandes esencias de este talent show musical es que te ofrece la posibilidad de ver a los concursantes en directo, durante gran parte del día. Por lo tanto, somos partícipes cómo se desarrolla su crecimiento como participantes del concurso pero, también, artistas. ¡Somos partícipes de su proceso, en todos los sentidos!

Pero, ¿cómo podemos ver el directo? A través del canal oficial de YouTube de Operación Triunfo, como se ha hecho en las últimas ediciones. Por lo tanto, es la oportunidad más que perfecta para acompañar a estos nuevos «triunfitos» a lo largo de esta semana en la que prepararán las canciones que, posteriormente, se interpretarán en la Gala 8 de OT 2025.