‘OT 2025’: horario y cómo ver el reparto de temas de la Gala 7

OT 2025, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ediciones que más está dando de qué hablar. Y siendo honestos, no es para menos. Es más que evidente que todos los participantes, así como profesores y resto del equipo, están haciendo un trabajo verdaderamente sorprendente y espectacular. Y todo con la firme intención de hacer disfrutar a los seguidores de este talent show que, actualmente, se emite en Prime Video. El pasado lunes 27 de octubre, los suscriptores de la plataforma de streaming disfrutaron de la Gala 6 de esta edición, por lo que fueron testigos de cómo Max tuvo que poner punto y final a su etapa en la Academia tras su duelo con Lucía Casani. Por si fuera poco, al final de esta entrega, también conocimos el nombre de los nuevos nominados de la edición, que son Laura Muñoz y Olivia.

Así pues, como suele ser habitual en el ritmo de OT 2025, este martes 28 de octubre los concursantes de esta edición se enfrentan, con Noemí Galera y Manu Guix, al repaso de las actuaciones que se llevaron a cabo en la Gala 6 para ver en qué han fallado y en qué pueden mejorar. Eso sí, tan solo unas horas más tarde, llega uno de los momentos más esperados de la semana, como es el reparto de temas. De esta manera, los participantes sabrán qué canciones interpretarán en la Gala 7, en la que ya sabemos que Laura Muñoz y Olivia, como nominadas, actuarán en solitario con una propuesta que ellas mismas han elegido. Además, también se sabrá el tema grupal en el que van a trabajar en los próximos días. Conocemos todos los detalles del reparto de temas de la Gala 7 de OT 2025.

Horario de OT 2025 para hoy, martes 28 de octubre

10:30 hrs.- Despertar y desayuno

12:00 hrs.- Repaso de la Gala, con Manu Guix y Noemí Galera

14:00 hrs.- Comida

15:00 hrs.- Visita de Violeta

16:00 hrs.- Reparto de temas, con Manu Guix y Noemí Galera

16:05 hrs.- Toma de tonos, con Manu Guix y Noemí Galera + Interpretación

17:00 hrs.- Ensayos

18:00 hrs.- Merienda con Pablo Alborán

18:30 hrs.- Ensayos

20:00 hrs.- Conexión OT, con expulsado (Max) y favorito (Tinho)

21:00 hrs.- Cena

23:00 hrs.- A la cama

¿Cómo ver en directo a los concursantes en la Academia?

No es ningún secreto que una de las grandes esencias de este talent show musical es que te permite la posibilidad de ver a los participantes en directo, durante gran parte del día. Por lo tanto, somos partícipes de su crecimiento como concursantes pero, sobre todo, como artistas. ¡Somos partícipes de su proceso, en todos los sentidos!

Pero, ¿cómo podemos ver el directo? A través del canal oficial de YouTube de Operación Triunfo, como se ha hecho en las últimas ediciones. Por lo tanto, es la oportunidad más que perfecta para acompañar a estos nuevos «triunfitos» a lo largo de esta semana en la que prepararán los temas que se interpretarán en la Gala 7.