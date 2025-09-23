‘OT 2025’: horario y cómo ver el reparto de temas de la Gala 2

No es ningún secreto que OT 2025 se ha convertido, indudablemente, en una de las ediciones de este formato que más está dando de qué hablar. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado lunes 15 de septiembre, los espectadores de Prime Video pudieron disfrutar de la Gala 0 de OT 2025. De esta manera, pudieron conocer el nombre de los 16 concursantes que cumplirían su sueño de entrar en la Academia más famosa de la televisión. Durante estos primeros días, todos ellos tuvieron que trabajar en diversos temas para defenderlos en el plató durante la Gala 1. Tenían un reto muy importante por delante, como es la de superarse en todos los sentidos para no ser uno de los nominados de esta semana. Así pues, en el programa del pasado lunes, descubrimos que Cristina se convertía en la primera favorita de esta edición.

Pero no todo queda ahí, puesto que, de los cuatro concursantes que el jurado de OT 2025 propuso para abandonar la Academia, finalmente quedaron dos nombres en el ojo del huracán. Estamos hablando, como no podía ser de otra manera, de Claudia Arenas e Iván Rojo. De esta forma, es el momento más que perfecto para conocer el horario que seguirán los concursantes de OT 2025 para este martes 23 de septiembre. Como suele ser habitual en este día de la semana, no solamente se lleva a cabo el repaso de la Gala 1 junto a Manu Guix y Noemí Galera, sino que se procederá al reparto de temas de la Gala 2. Así pues, los seguidores de Operación Triunfo no solamente sabrán qué canciones han escogido los nominados para defender su plaza en la Academia, sino también los diferentes retos a los que se enfrentarán el resto de concursantes.

Horario de ‘OT 2025’ para hoy, martes 23 de septiembre

10:30 hrs.- Despertar

12:00 hrs.- Repaso de la gala, con Manu Guix y Noemí Galera

14:00 hrs.- Comida

15:00 hrs.- Tiempo libre

16:00 hrs.- Reparto de temas, con Manu Guix y Noemí Galera

16:05 hrs.- Toma de tonos, con Manu Guix, Noemí Galera + Interpretación

17:00 hrs.- Ensayos

18:00 hrs.- Merienda

18:30 hrs.- Ensayos

20:00 hrs.- Conexión OT, con nominados y favorita

21:00 hrs.- Cena

23:00 hrs.- A la cama

¿Cómo ver en directo a los concursantes en la Academia de ‘OT 2025’?

No es ningún secreto que una de las esencias de este formando es que se brinde la posibilidad de ver a los participantes en directo, durante gran parte del día. Así pues, los seguidores de este programa pueden ser partícipes del crecimiento de los artistas, en esta artista que les va a marcar para siempre, en muchos sentidos.

Pero, ¿cómo puedes verlo? A través del canal oficial de YouTube de Operación Triunfo. Es decir, como se ha hecho habitualmente en las últimas entregas. Por lo tanto, es una oportunidad más que perfecta para acompañar a los concursantes de OT 2025 cada día de esta semana, en la que prepararán los temas para la Gala 2.