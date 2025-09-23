‘OT 2025’: ¿quiénes son los nominados de la Gala 1 de ayer, lunes 22 de septiembre?

El pasado 15 de septiembre, los más fieles seguidores de Operación Triunfo disfrutaron de la Gala 0 de la edición, donde pudimos conocer el nombre de los 16 concursantes que iban a lograr su sueño de entrar en la Academia más famosa de la televisión. Durante estos días, todos ellos han estado trabajando en las canciones que tenían que defender en plató, durante la Gala 1. El nivel es muy alto, por lo que todos ellos han tenido que hacer un sobreesfuerzo para tratar de mostrar la mejor versión de sí mismos. Al fin y al cabo, son conscientes de que, si no lo hacen o tienen el más mínimo error durante la actuación, podrían ser propuestos para abandonar la Academia. Es un hecho que, después de lo mucho que les ha costado ser uno de los concursantes de OT 2025, deben hacer hasta lo imposible para evitar ser uno de los expulsados.

De esta manera, el pasado lunes 22 de septiembre, los espectadores de Prime Video disfrutaron de la Gala 1, presentada por Chenoa. Así pues, han sido testigos de una de las noches más sorprendentes, pero también más complicadas: conocer el nombre de los primeros nominados de la edición. Tras unas actuaciones verdaderamente, y después de descubrir que Cristina era la primera favorita de la edición, los miembros del jurado tuvieron que deliberar. De esta forma, estuvieron de acuerdo en quiénes iban a proponer para abandonar la Academia. Por un lado, señalaron a Judit y a Claudia Arenas. A pesar de que las dos hicieron un gran trabajo durante la semana, parece que no fue suficiente. Pero no estaban solas en esta temida lista, ya que el jurado de OT 2025 también propuso para abandonar la Academia a Max y a Iván Rojo tras unas actuaciones que no terminaron de convencer.

¿Quiénes son los nominados de la Gala 1 de ‘OT 2025’?

Una vez se dieron a conocer los nombres de los que estaban en la cuerda floja tras su actuación en esta gala, llegó el turno de los profesores para salvar a uno de ellos. Desde la Academia y con Noemí Galera como portavoz, comunicaron que querían dar una oportunidad a Judit. Por lo tanto, la cosa estaba entre Claudia Arenas, Max e Iván Rojo.

Fue entonces cuando los concursantes salvados apuntaron en sus pizarras el nombre del compañero que querían que cruzase la pasarela para reunirse con ellos. Una aplastante mayoría brindó su apoyo a Max, por lo que Claudia Arenas e Iván Rojo se convirtieron, oficialmente, en los primeros nominados de esta nueva edición.

Por lo tanto, entre ellos está el nombre del primer expulsado de OT 2025. Esta semana, ambos deberán escoger una canción que interpretarán en solitario en la Gala 2 y con la que deberán convencer a los espectadores del programa para seguir cumpliendo su sueño de formar parte de la historia de Operación Triunfo. ¿Quién se salvará?