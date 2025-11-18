‘OT 2025’: horario y cómo ver el reparto de temas de la Gala 10

Poco a poco y con el paso de las semanas, es más que evidente que OT 2025 se ha convertido en una de las ediciones que más está dando de qué hablar. Y siendo honestos, no es para menos. No es ningún secreto que todos y cada uno de los participantes están ofreciendo la mejor versión de sí mismos para aprender con cada clase que se ofrece en la Academia, pero también para superarse a nivel profesional. Todo ello mientras hacen disfrutar al máximo a los espectadores de este formato. A su vez, hay que destacar que tanto profesores como el resto del equipo hacen un trabajo verdaderamente excepcional para no dejar indiferente a nadie. El pasado lunes 17 de noviembre, los suscriptores de Prime Video disfrutaron de la Gala 9 de OT 2025, por lo que fueron testigos de cómo Lucía Casani puso punto y final a su etapa en la Academia más famosa de la televisión.

Por si fuera poco, descubrieron que los nominados de la semana eran Guillo Rist y Téyou. Así pues, como suele ser habitual en el ritmo de Operación Triunfo, este martes 18 de noviembre, los concursantes se enfrentan al repaso de gala con Noemí Galera y Manu Guix. De esta forma, tendrán la oportunidad de ver cómo fueron sus actuaciones, para sacar los puntos positivos y negativos de la misma para tratar de mejorar en la medida de lo posible. Tan solo unas horas más tarde, podremos disfrutar de uno de los momentos más esperados de la semana, que no es otro que el reparto de temas. Así pues, Noemí Galera les comunicará a todos ellos las canciones que trabajarán durante la semana, en la que ya sabemos que Téyou y Guillo Rist se prepararán unas propuestas que ellos mismos han elegido, como nominados de la semana. Ambos son conscientes de que se están jugando su continuidad en el concurso.

Horario de ‘OT 2025’ para hoy, martes 18 de noviembre

10:30 hrs.- Despertar y desayuno

12:00 hrs.- Repaso de la Gala, con Manu Guix y Noemí Galera

14:00 hrs.- Comida

15:00 hrs.- Visita de Lucas Curotto

16:00 hrs.- Reparto de temas, con Manu Guix y Noemí Galera

16:05 hrs.- Toma de tonos, con Manu Guix y Noemí Galera + Interpretación

17:00 hrs.- Ensayos

18:00 hrs.- Merienda

18:30 hrs.- Ensayos

20:00 hrs.- Conexión OT, con expulsada (Lucía Casani) y favorita (Cristina)

21:00 hrs.- Cena

23:00 hrs.- A la cama

¿Cómo ver en directo a los concursantes en la Academia?

Debemos tener en cuenta que una de las grandes esencias de Operación Triunfo es que se brinda la opción de ver a los concursantes en directo, durante gran parte del día. Así pues, somos partícipes cómo se desarrolla su crecimiento no solamente como participantes del concurso sino también como artistas. A través del canal oficial en YouTube de OT 2025, los seguidores del formato pueden ser partícipes de su proceso, en todos los sentidos. ¡Es sencillamente sorprendente, a la par que espectacular!