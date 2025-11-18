‘OT 2025’: ¿quién fue el concursante expulsado y nominados de la Gala 9 de ayer, lunes 17 de noviembre?

No es ningún secreto que, poco a poco y con el paso del tiempo, OT 2025 se ha convertido en una de las ediciones del exitoso talent show que más está dando de qué hablar. Esto no es producto de la casualidad, puesto que los concursantes, el profesorado y el resto del equipo están haciendo un trabajo verdaderamente excepcional para hacer disfrutar al máximo a los seguidores del programa. Tras el adiós a María Cruz, el pasado lunes 17 de noviembre, los suscriptores de Prime Video pudieron disfrutar de la Gala 9 presentada por Chenoa, que comenzó con una actuación grupal en la que los concursantes interpretaron Potra Salvaje junto a la propia Isabel Aaiún. Acto seguido, fue el turno de los nominados para defender sus propuestas sobre el escenario. El primero en hacerlo fue Guille Toledano, que escogió interpretar Stars de Simply Red, mientras que Lucía Casani se decantó por Fue tan poco tu cariño, de Rocío Dúrcal.

Después de que Chenoa abriese el voto extra, llegó el turno del resto de las actuaciones. Las primeras en hacerlo fueron Olivia y Cristina, que tuvieron la oportunidad de interpretar Manchild, de Sabrina Carpenter. El siguiente fue Guillo Rist, que sorprendió a los espectadores con una actuación verdaderamente mágica y especial, puesto que se trataba de Peregrino de Carlos Ares. Uno de los grandes retos de la semana fue el de Tinho, que tuvo que trabajar una canción muy exigente como es Beautiful Things de Benson Boone. En cuanto a Téyou, sorprendió con su versión de Supervacío de Vic Mirallas, y fue acompañada por él con el saxofón durante la actuación. Claudia Arenas no dejó indiferente a nadie con su versión de Latin Girl, de Emilia, mientras que Crespo hizo lo propio con Hold my hand, de Jess Glyne. Es evidente que esta Gala 9 estaba repleta de grandes canciones pero, sobre todo, impactantes retos.

Poco después, y tras la actuación de Ana Mena como artista invitada de la Gala 9, Chenoa se situó en el escenario junto a los nominados. Tras asegurar que el salvado consiguió el 67%, anunció que el que mantenía su plaza en la Academia más famosa de la televisión era Guille Toledano. Por tanto, Lucía Casani ponía punto y final a su etapa como concursante de OT 2025.

Fue entonces cuando Miriam Rodríguez entró en escena para dar a conocer quién era el favorito de la semana. Así pues, confirmó que los más votados fueron Claudia Arenas, Guillo Rist y Cristina. Con un 27% de los votos, la sevillana consiguió llevarse el gato al agua. Acto seguido, los miembros del jurado compartieron su veredicto.

Así pues, los participantes que quedaron en la cuerda floja fueron Téyou, Claudia Arenas, Guillo Rist y Olivia. De esta forma, los profesores decidieron salvar a esta última, mientras que los compañeros hicieron lo propio con Claudia Arenas. Así pues, los nominados de la Gala 9 de OT 2025 son Téyou y Guillo Rist. Por lo tanto, entre ellos está el próximo expulsado de la edición. ¿Quién logrará mantener su plaza en la Academia?