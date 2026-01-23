Óliver Laxe descoloca a Broncano con su respuesta a la pregunta sexual: «Las lentejas son anafrodisíacas»

El pasado jueves 22 de enero, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar de una nueva entrega de La Revuelta presentada por David Broncano. Tras la visita de Nani Roma, las puertas del Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid se abrieron para recibir a Óliver Laxe. El director gallego ha acudido a este programa para celebrar la doble nominación de Sirat a los Premios Oscar, como Mejor película internacional y Mejor sonido. «Estamos muy contentos, es muy difícil que te nominen», comentó el guionista nada más aparecer en el escenario de La Revuelta. Poco después, Broncano no tardó en hacerle una pregunta: «¿Tienes algún regalo?». Tras responder de forma afirmativa, Óliver Laxe explicó de qué se trataba: «Yo vivo en Ancares (Lugo), cerca de Asturias y León. Te he traído pan de allí, es que he comido desde pequeño». Acto seguido, añadió algo más: «Y miel de mi valle».

Poco después, durante la entrevista, el invitado de La Revuelta explicó tanto a Broncano como a los espectadores varios detalles sobre el argumento de Sirat, así como su trascendencia, puesto que ha sobrepasado de lleno la gran pantalla. Fue entonces cuando el jiennense quiso jugar con su invitado. ¿De qué forma? Haciéndole un cuestionario sobre datos personales, que ha ido desde su color favorito, su río favorito, su personaje favorito de la mítica ficción Friends o, incluso, la clave de su tarjeta de crédito. Esta última fue clave para que Broncano pudiese hilar esta situación a la formulación de las dos preguntas clásicas del programa. «La de relaciones sexuales te la puedes saltar si me dices los últimos cuatro números de la tarjeta», comentó el presentador de La Revuelta, tirando de humor. Después de hacerle conocedor de los baremos para responder a la pregunta sexual, el jiennense fue mucho más allá.

«La paja postnominación a los Oscar cuenta un punto», afirmó. Lo que no esperaba era la respuesta que iba a recibir por parte de Óliver Laxe: «He descubierto que las lentejas son anafrodisíacas, te bajan la libido». Algo que descolocó por completo a Broncano: «¿Y te estás alimentando a base de ellas?».

El invitado de La Revuelta tiró de sinceridad: «No, pero voy a empezar a comerlas». Poco después, el gallego fue mucho más allá: «La verdad es que con todo esto de los Oscar estás muy excitado mentalmente, hay mucha energía. Por lo que está bien a veces aguantar un poco». El jiennense se pronunció tras la reflexión: «O sea, que el número es cero».

«No, a ver…», comenzó a explicar Laxe, y añadió: «Lamentablemente, ahora mismo no tengo pareja», reconoció. El presentador quiso incidir en una de esas palabras que su invitado acababa de formular: «Lamentablemente». Óliver fue más allá: «Sí, me gustaría». Un comentario que no pasó desapercibido para Broncano: «La lonja está abierta. Acabas de lanzar una botella al mar, admites fichas». A pesar de todo, Óliver Laxe quiso dejar algo muy claro: «Sí, pero bueno, a ver qué pasa a partir del 15 de marzo. La disponibilidad es difícil», expresó.