María Patiño, sobre el final de ‘No somos nadie’: «Todo el mundo sabe a lo que me estoy refiriendo»

María Patiño ha reaparecido en No somos nadie después de la noticia de que el programa de TEN TV será cancelado el 30 de enero de 2026, día en el que emitirá por última vez en la cadena de TDT y en redes sociales. Debido a que la noticia, que contamos en Happy FM, se produjo en viernes, la que estaba al frente del programa esa misma tarde fue Carlota Corredera, que se tuvo que encargar de dar la noticia a los espectadores que no se hubiesen enterado por otros medios. Con el fin de semana de por medio, Patiño ha podido hablar por primera vez con sus colaboradores sobre este asunto, abriéndose en canal.

Quedan diez días para que No somos nadie y sus colaboradores se vayan de viaje definitivamente, pero hasta este lunes no habíamos podido escuchar a la presentadora titular hablar de este asunto. Hay que recordar que Patiño tiene un importante historial de cancelaciones y salidas en los últimos años a sus espaldas: primero fue Sálvame, después fue invitada a abandonar Socialité, y dejó Ni que fuéramos Shhh para emprender una muy corta aventura en La familia de la tele, programa que no conectó en ningún momento con la audiencia de La 1.

Tras el batacazo en la cadena pública, los ex de Sálvame regresaron a TEN, aunque con algunas bajas entre sus colaboradores, como Víctor Sandoval, Chelo García-Cortés y el sonado regreso de Lydia Lozano a Telecinco. Por si fuera poco, Belén Esteban ha anunciado que se toma un año sabático, mientras que Kiko Matamoros y Kiko Hernández abandonaron el barco para intentarlo por libre con un nuevo programa en YouTube, que todavía no tiene fecha de estreno.

Para darle más dramatismo a esta despedida, el programa llevó a la psicóloga Lara Ferrero, que acompañó a la periodista en su particular duelo. «Cuando estoy baja, hay comentarios que me afectan», admitía ante la experta.

Sabiendo que hay muchas personas a las que perjudicó en el pasado con sus opiniones e informaciones se han alegrado de la cancelación (Rosa Benito no ha dudado en celebrarlo), confiesa que puede afectarle. «Se vienen momentos en los que habrá gente que se alegre de determinadas situaciones. Todo el mundo sabe a lo que me estoy refiriendo. Me jode que gente que no me importa, y que ni siquiera admiro, logre hacerme daño», asegura.

Para no desaprovechar el show que podía sacar a esta mala noticia laboral, María Patiño ha pedido a la psicóloga que le diese algunos consejos para llevar mejor este despido. «Lo que te jode es el duelo de algo que te encantaba, que es este programa. El problema no son ellos, es lo que supone para ti el cierre de esta etapa», comenzaba explicándole.

Avisa a la presentadora de que en las próximas semanas sentirá «ira, rabia, culpa y miedo al futuro», pero advierte que algo mejor llegará cuando pase esos momentos: «Cuando cierres eso, estarás muy tranquila». Por último, le ha recomendado que siga unos breves consejos para evitar venirse abajo en los próximos días: «Rodéate de la gente que quieres, selecciona sus consejos y no te metas en redes hasta que haya pasado ese duelo».