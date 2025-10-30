David Broncano, contundente con los políticos por la gestión de la DANA: «Justicia»

El pasado miércoles 29 de octubre, los espectadores pudieron disfrutar de una nueva entrega de La Revuelta en La 1 de Televisión Española. Debemos tener en cuenta que no fue un programa cualquiera, ya que se trataba de un día señalado: se cumplía un año de la devastadora DANA que se cobró la vida de 237 personas en España. De esta manera, las principales cadenas de televisión de nuestro país no dudaron en dedicar programas especiales para recordar esta tragedia, a través de noticias, reportajes e, incluso, la emisión del funeral de Estado que se celebró en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Como no podía ser de otra manera, diversos programas de entretenimiento como es el caso de La Revuelta también quisieron dedicar unos minutos para recordar a estas víctimas mortales y a todas aquellas personas que se vieron afectadas por los estragos de esta catástrofe.

Visiblemente emocionado, David Broncano decidió paralizar el programa para, entre otras cuestiones, enviar un contundente mensaje a los políticos: «Esperamos que las ayudas que faltan para la reconstrucción lleguen pronto y que se haga justicia con todo lo que se hizo mal en ese momento». Debemos tener en cuenta que, desde que sucedió esta tragedia, en La Revuelta no han dejado de recordar a los afectados. Es más, muchos han sido los invitados que han tenido presentes a las víctimas, no solamente en sus entrevistas, sino también en sus actuaciones en el Teatro Príncipe Gran Vía. Pero no todo queda ahí, puesto que David Broncano aprovechó su papel como presentador de las Campanadas para tener presentes a los que han sufrido los estragos de la DANA que, por aquel entonces, todavía esperaban las ayudas prometidas o que, de alguna forma, se hiciera justicia.

Manolo García visita a David Broncano en ‘La Revuelta’

Durante su paso por el Teatro Príncipe Gran Vía, el reconocido artista sorprendió al presentador con un regalo muy especial: se trataba de un cuadro que él mismo había pintado. Entre otras cuestiones, Manolo García no solamente hizo un repaso a su trayectoria musical, sino que avanzó algún que otro detalle sobre Drapaires poligoneros, su nuevo álbum.

Lejos de que todo quede ahí, el invitado de La Revuelta se pronunció sobre el regreso de El Último de la Fila, que se llevará a cabo en 2026: «Nos emociona saber que la gente sigue queriendo escuchar esas canciones que tienen más de 35 años». Además, hizo una importante reflexión no solamente sobre la vida rural, sino los peligros que acarrea el abuso tecnológico.

Algo que, por desgracia, está a la orden del día: «El ser humano siempre ha utilizado las manos y ahora quieren que las máquinas lo hagan todo». Por si fuera poco, aprovechó su paso por el programa de David Broncano para defender la agricultura sostenible. Es más que evidente que Manolo García está viviendo uno de sus mejores momentos a nivel profesional pero, sobre todo, a nivel personal, puesto que su día a día se basa en un estilo de vida de lo más sencillo.