Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado jueves 15 de enero, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 334 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, han podido ser testigos de cómo Bárbara, gracias a Alejo, se ha visto sorprendida al recibir una carta. En ella, se confirma una traición que, como no podía ser de otra manera, ha destrozado en mil pedazos su corazón. Es algo que, desde luego, no solamente le ha dejado sin palabras, sino que le ha pillado completamente por sorpresa.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta impresionante y espectacular serie que tenemos la oportunidad de disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han tenido la oportunidad de ver cómo Dámaso no ha dudado un solo segundo en aprovechar la ocasión que se le ha presentado. En esta ocasión, para hacer una ofensiva que obliga a Victoria a plantarle cara. Pero no todo queda ahí, puesto que la reacción de su marido deja a la Salcedo completamente impactada, e incluso temblando. ¿Hasta dónde será capaz de llegar Dámaso para salirse con la suya? Está visto que no le importan en absoluto las posibles consecuencias de sus actos.

¿Qué sucede en el capítulo 335 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, viernes 16 de enero?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a tener la oportunidad de ver cómo a Victoria no le queda otra opción que ejercer el papel de mensajera. Así pues, aunque con mucho miedo, se anima a transmitir al duque la última e inesperada demanda de Dámaso. Evidentemente, es lo último que se esperaba.

Por si fuera poco, los seguidores de esta exitosa ficción van a poder observar cómo, esa misma noche, tiene lugar una visita de lo más inesperada acaba sacudiendo por completo el palacio. Es un hecho que el pasado parece haber regresado a Valle Salvaje, y lo ha hecho de una manera verdaderamente sorprendente, a la par que misteriosa y espectacular. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.