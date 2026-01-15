Avance del capítulo de ‘Valle Salvaje’ de hoy: Bárbara, destrozada por culpa de una carta
Una información impactante
Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y fascinante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado miércoles 14 de enero, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 333 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo, viéndose presionada por José Luis, Victoria no ha tenido reparos a la hora de advertir a Dámaso del riesgo de enfrentarse al futuro consejero real. Algo que, desde luego, podría marcar un antes y un después en su vida, en numerosos aspectos.
Lejos de que todo quede ahí, y a pesar de ser advertido de forma contundente, no ha tardado en mostrarse de lo más desafiante. Hasta tal punto que ha dejado claro a Mercedes que no tiene miedo a nada ni a nadie. Por si fuera poco, en la Casa Pequeña, todo se detiene cuando llega una carta urgente. La destinataria no es otra que Luisa, por lo que no tardan en saltar todas las alarmas. Entre otras tantas cuestiones, porque todos dan por hecho que esa misiva trae noticias verdaderamente sorprendentes, a la par que impactantes.
¿Qué sucede en el capítulo 334 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, jueves 15 de enero?
De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie que tenemos la oportunidad de disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española van a tener la oportunidad de ver cómo Bárbara, gracias a Alejo, ha recibido una misteriosa carta. En ella se confirma una cruel e impactante traición que, desde luego, destroza por completo su corazón. ¡No se lo esperaba en absoluto, ni mucho menos!
En cuanto a Dámaso, es más que evidente que no duda en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para hacer una ofensiva que obliga a Victoria a plantarle cara, de una vez por todas. A pesar de todo, lo cierto es que la reacción de su marido deja a la Salcedo completamente descolocada y temblando. ¿Hasta dónde es capaz de llegar Dámaso para salirse con la suya? No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.
Temas:
- Televisión Española (TVE)