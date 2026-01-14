No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado martes 13 de enero, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 332 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta historia han tenido la oportunidad de ver cómo, dadas las circunstancias, a José Luis no le ha quedado más remedio que reunir a la familia, y todo con la firme intención de anunciar lo sucedido con Burgos. Como es de esperar, la noticia acaba cayendo como una auténtica boba, puesto que nadie queda indiferente.

Lejos de que todo quede ahí, hemos podido ver cómo, mientras tanto, Alejo se muestra firme y valiente. Hasta tal punto que no duda un solo segundo en tener un tenso enfrentamiento con su padre, que desemboca en una decisión completamente inesperada. ¿En qué consiste, exactamente? En hacerle saber que quien debe marcharse del valle no es Luisa, ni mucho menos. Por lo tanto, estamos ante una situación verdaderamente tensa, a la par que compleja, que podría llegar a marcar un antes y un después en numerosos aspectos, como no podía ser de otra manera.

¿Qué sucede en el capítulo 333 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, miércoles 14 de enero?

De esta manera tan concreta, los espectadores y seguidores de esta serie que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española van a poder ser testigos de cómo Victoria, presionada por José Luis, se ve obligada a lanzar una advertencia a Dámaso. Y todo por el riesgo que corre a la hora de enfrentarse al futuro consejero real.

A pesar de todo y de las circunstancias, él no tarda en mostrarse de lo más desafiante, dejando claro a Mercedes que no teme a nada ni a nadie. En la Casa Pequeña, todo se detiene tras la llegada de una misiva urgente para Luisa. Se trata de noticias que, de una manera u otra, van a marcar un enorme punto de inflexión en su día a día. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.