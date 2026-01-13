Valle Salvaje, poco a poco y con el paso de los meses, ha conseguido hacerse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. De hecho, cada vez son más los que no se pierden ni una sola entrega de esta sorprendente e impactante historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 12 de enero, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 331 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Atanasio y Matilde se han armado de valor para presentarse en palacio con la firme intención de reunirse con el duque, y todo para hacerle conocedor de su relación. Es más que evidente que están más que dispuestos a asumir cualquier consecuencia, por muy dura que sea.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta serie que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han podido ser testigos de cómo Pedrito hace todo lo que está en su mano para tratar de animar a Bárbara. Ella, por su parte, no tarda en confesar que echa muchísimo de menos a Leonardo. Lo que ni tan siquiera Bárbara imaginaba es que iba a recibir una noticia que iba a dejarla completamente sin palabras e, incluso, sin aliento. Algo que podría marcar un antes y un después en muchísimos aspectos, puesto que se trata de un asunto que tiene estrecha vinculación, precisamente, con Leonardo. Dadas las circunstancias, no puede evitar temerse lo peor.

¿Qué sucede en el capítulo 332 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, martes 13 de enero?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a poder ver cómo José Luis se ve en la obligación de reunir a toda la familia, y todo para anunciar lo que ha sucedido en Burgos. Como es de esperar, la noticia cae sobre todos como una auténtica bomba. ¡No se lo esperaban en absoluto!

Es más, nadie de los allí presentes queda indiferente, ni mucho menos. Mientras tanto, observamos cómo, tirando de firmeza y de valentía, Alejo da el importantísimo paso de encararse a su padre, y lo hace con una decisión completamente inesperada. ¿A qué nos referimos, exactamente? A que quien debe marcharse del valle no es precisamente Luisa, ni mucho menos. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.