No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso de los meses, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente, a la par que fascinante, que ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado viernes 23 de enero, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 340 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo, finalmente, Braulio ha tenido la oportunidad de conocer al pequeño Evaristín. Así pues, no tarda en detectar en él algo que le resulta inquietantemente familiar. Alejo es testigo de esta escena, y no puede evitar estremecerse.

Entre otras tantas cuestiones, porque es conocedor de ese lazo que les une, como no podía ser de otra manera. Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española van a poder ver cómo Dámaso aprovecha la ocasión que se le ha presentado para presionar al duque. Por si fuera poco, cabe destacar que lo hace justo frente a Rafael. Es más que evidente que está dispuesto a todo para conseguir su cometido, sin importar en absoluto las posibles consecuencias a corto o a largo plazo. ¡Está decidido a hacer todo lo que sea necesario!

¿Qué sucede en el capítulo 341 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, lunes 26 de enero?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo Matilde se queda completamente sin palabras, a la par que impactada. ¿El motivo? Se ha visto sorprendida al encontrar unas misteriosas cartas en la caja de Gaspar. Lo que más le ha llamado la atención ha sido, sin lugar a dudas, su remitente. ¡No se lo esperaba en absoluto!

Y hablando de cartas, no podemos dejar de mencionar que, en la Casa Grande, han recibido una nueva e inesperada misiva de Leonardo e Irene, con una noticia que absolutamente nadie de los allí presentes espera. Es más, se trata de una información que, inesperadamente, también acaba llegando a oídos de Bárbara. ¿Cuál será su reacción? ¿Cuál será el próximo paso que dará? No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.