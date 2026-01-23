Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y fascinante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado jueves 22 de enero, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 339 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, han tenido la oportunidad de ser testigos de cómo el sufrimiento que está sintiendo Alejo por Luisa parece ablandar a José Luis. Aun así, parece que el duque no va a tener mucho tiempo de reaccionar, puesto que se ve sorprendido por una acción que le deja profundamente descolocado.

¿A qué nos referimos, exactamente? Al hecho de que ha recibido una inesperada amenaza por parte de Dámaso. Por lo tanto, es un hecho que debe actuar con rapidez para tratar de impedir, en la medida de lo posible, que se salga con la suya. Mientras tanto, el simple hecho de ver a Braulio, hace que Luisa no pueda evitar recordar el horror que creía haber dejado atrás. Es más que evidente que, a pesar del tiempo, fue una etapa tan sumamente complicada y dura que ve poco probable dejarla atrás, al menos en un futuro cercano.

¿Qué sucede en el capítulo 340 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, viernes 23 de enero?

De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta historia que se emite de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española van a poder ver cómo, finalmente y después de todo, Braulio ha tenido la oportunidad de poder conocer al pequeño Evaristín. Es más, no tarda en detectar en él algo inquietantemente familiar.

Testigo de esta curiosa y peculiar escena, Alejo no puede evitar estremecerse. Es más que evidente que sabe bien el lazo oculto que los une. Por si fuera poco, vamos a tener la oportunidad de ver cómo Dámaso hace todo lo que está en su mano para presionar a José Luis. Tanto es así que no tiene ningún tipo de reparo a la hora de hacerlo justo frente a Rafael. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar para salirse con la suya? No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.