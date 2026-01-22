Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y fascinante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. De hecho, cada vez son más las personas que no se pierden ni una sola entrega de esta sorprendente y espectacular historia. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado miércoles 21 de enero, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 338 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, han tenido la oportunidad de ser testigos de cómo Amadeo, tras enterarse de que Pepa ha roto la relación, está cada vez más convencido de haber adivinado el enorme secreto que Martín lleva escondiendo desde hace un tiempo.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta serie que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han podido observar cómo Alejo toma la firme decisión de esquivar, en la medida de lo posible, a Braulio. Eso sí, es algo que no hace solo, sino que cuenta con la complicidad de Bárbara. ¿Terminará dándose cuenta la Salcedo de lo que sucede realmente? Por si fuera poco, hemos podido ser testigos de cómo, en cuanto al castigo de Luisa, Atanasio llega con nuevas. Es más que evidente que está dispuesto a hacer todo lo que está en su mano para salirse con la suya, sin importar en absoluto las posibles consecuencias.

¿Qué sucede en el capítulo 339 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, jueves 22 de enero?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a tener la oportunidad de ver cómo el sufrimiento que está sintiendo Alejo por Luisa parece ablandar a José Luis. A pesar de todo, lo cierto es que al duque no se le brinda mucho tiempo de reaccionar. ¿Cuál es el motivo, exactamente?

Se ve sorprendido al recibir una inesperada amenaza por parte de Dámaso. Algo que, desde luego, le ha dejado completamente descolocado y sin palabras. Lejos de que todo quede ahí, vamos a observar cómo el hecho de ver a Braulio ha forzado a Luisa a recordar el auténtico infierno que creía haber enterrado, después de todo. ¿Cuál será la reacción de la criada ante esta situación? No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.