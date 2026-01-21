Avance del capítulo de ‘Valle Salvaje’ de hoy: Amadeo cree haber descubierto el secreto de Martín
Y todo por lo sucedido con Pepa
No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado martes 20 de enero, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 337 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo, poco a poco y con paso firme, Bárbara parece que empieza a congeniar con el nuevo huésped de palacio, que visita la Casa Pequeña y trata de ganarse a Pedrito. Algo que, desde luego, no ha dejado indiferente a nadie, ni mucho menos.
Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta sorprendente historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han tenido la ocasión de poder ver cómo, después de todo lo vivido, Pepa cree haber tomado una decisión respecto a su relación con Martín. Eso sí, este paso podría llegar a suponer el punto y final a su historia. ¿O todavía les queda una última oportunidad? Lo cierto es que solamente el tiempo dirá qué ocurrirá entre ellos dos.
¿Qué sucede en el capítulo 338 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, miércoles 21 de enero?
De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo, finalmente, Amadeo se entera de que Pepa ha roto la relación. Por lo tanto, después de todo, parece creer que ha adivinado el verdadero secreto que Martín lleva escondiendo desde hace tiempo. Todo ello mientras Alejo intenta hacer todo lo que está en su mano para conseguir esquivar, en la medida de lo posible, a Braulio.
Eso sí, lo hace contando con la intachable complicidad de Bárbara. ¿Se dará cuenta la Salcedo de lo que realmente está ocurriendo? En cuanto al castigo de Luisa, parece que Atanasio llega con nuevas. Es más que evidente que está más que dispuesto a hacer todo lo que está en su mano para conseguir su cometido, sin importar en absoluto las posibles consecuencias. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.
Temas:
- Televisión Española (TVE)