No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y apasionante que, desde luego, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Hasta tal punto que cada vez son más los que no se pierden ni una sola entrega de esta ficción. El pasado lunes 19 de enero, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 336 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo el nuevo morador de palacio inquieta por completo a Alejo. Así pues, para evitar males mayores, José Luis hace todo lo que está en su mano para tratar de tranquilizarle. Es más, no va a parar hasta conseguir su cometido, sin importar en absoluto las posibles consecuencias.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta sorprendente historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han podido ver cómo, en privado, el duque no ha tenido reparos a la hora de lanzar una orden de lo más humillante a su esposa. ¿En qué consiste, exactamente? En que utilice todos sus recursos, incluido su cuerpo, para tratar de frenar a Dámaso. Ahora bien, después de todo lo vivido, la pregunta que nos surge es hasta dónde está dispuesta a llegar Victoria para salirse con la suya. Es más que evidente que está en una posición de lo más complicada, por lo que debe andar con pies de plomo para evitar que su plan se derrumbe en mil pedazos.

¿Qué sucede en el capítulo 337 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, martes 20 de enero?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a tener la oportunidad de ver cómo Bárbara, poco a poco, parece que comienza a congeniar con el nuevo huésped de palacio, que visita la Casa Pequeña y se gana la confianza de Pedrito. ¡Algo verdaderamente sorprendente, a la par que espectacular!

Por si fuera poco, Pepa ha empezado a creer que ha tomado una decisión de lo más drástica respecto a su relación con Martín. Ahora bien, ¿podría ser un punto y final o todavía les quedaría una última oportunidad? Sea como sea, lo que es un hecho es que su vínculo está cada vez más dañado dadas las circunstancias. Eso sí, la incógnita podría llegar a resolverse más pronto que tarde. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.