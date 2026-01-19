No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. De hecho, cada vez son más las personas que no se pierden ni una sola entrega de esta historia que, desde luego, no está dejando indiferente a nadie, ni mucho menos. El pasado viernes 16 de enero, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 335 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo a Victoria no le ha quedado más remedio que ejercer de mensajera. Visiblemente temerosa por lo que pueda llegar a ocurrir, ha decidido transmitir al duque la última demanda de Dámaso. Eso es lo último que esperaba, como no podía ser de otra forma.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han tenido la oportunidad de ver cómo, esa misma noche, una visita de lo más impactante, a la par que inesperada, sacude de lleno el palacio. Es más que evidente que el pasado ha regresado, sin previo aviso, a Valle Salvaje. Una vez más, estamos ante un gran punto de inflexión en esta temporada verdaderamente impresionante que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. ¡Está dejando completamente sin palabras a todos y cada uno de sus espectadores!

¿Qué sucede en el capítulo 336 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, lunes 19 de enero?

Después de todo, los espectadores van a tener la oportunidad de ver cómo el nuevo morador de palacio inquieta muchísimo a Alejo, como no podía ser de otra forma. A pesar de todo, José Luis se muestra más que decidido a hacer todo lo que está en su mano para tranquilizarle. Es un hecho que no va a parar hasta lograr su cometido.

Lejos de que todo quede ahí, en privado, el duque no duda un solo segundo en lanzar una humillante orden a su esposa. ¿En qué consiste, exactamente? En que utilice todos sus recursos, incluso su cuerpo si fuese necesario, para tratar de frenar a Dámaso. Ahora bien, ¿hasta dónde estaría dispuesta a llegar Victoria? No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.