El mejor bocadillo de España está en Valencia, y lleva un ingrediente que no habíamos visto nunca

En España, los bocadillos son una auténtica tradición culinaria, disfrutada a cualquier hora del día y en una infinidad de variedades. Desde el icónico bocadillo de calamares de Madrid hasta creaciones más innovadoras, la competencia en este ámbito es feroz.

Elegir el mejor puede ser una tarea desafiante, pero no te preocupes: te lo ponemos fácil. Con un ingrediente novedoso, este local en Valencia te garantiza una experiencia que no te arrepentirás de probar.

Un bocadillo con historia y sabor en Valencia

En Valencia, La Mesedora se ha convertido en una joya en este universo culinario, reinventando el concepto del bocadillo tradicional. Su estrella, ‘el Joselillo’, con más de 17 años de historia, ha trascendido de ser una simple opción en el menú a convertirse en un auténtico best-seller. Pero, ¿qué lo hace tan especial?

‘El Joselillo’ destaca por su combinación única de ingredientes. Su base de tomate fresco se complementa con longaniza artesanal, junto con el ingrediente secreto: mermelada de bacon casera, cebolla morada caramelizada y una salsa smoked mayo que lo eleva a otro nivel.

El Joselillo: un bocadillo premiado en la competición nacional de referencia

La Mesedora ha logrado destacar en competiciones nacionales. Su bocadillo ha sido reconocido como el tercer mejor bocadillo de España, un logro que resalta la habilidad del restaurante para combinar la tradición con la innovación. Manteniendo la esencia del bocadillo clásico, La Mesedora introduce elementos novedosos que elevan la experiencia culinaria, y el precio de esta delicia es de 11,95 €, incluyendo bebida y café.

Ubicada en Carrer Carnissers 22, en Algemesí, La Mesedora abre de lunes a viernes de 8:00h a 16:00h y los fines de semana de 9:00h a 17:00h.

Además del afamado ‘Joselillo’, el restaurante ofrece otras opciones irresistibles como el ‘Quart de Poblet’, con tomate natural, lomo auténtico, queso brie fundido, bacon, salsa de cheddar casera y cebolla crispy. El ‘Carrilleraki’, con carrillera ibérica a baja temperatura, patata panadera, ajos tiernos y una salsa secreta, y el ‘De La Terra’, que celebra los sabores locales con salsa de naranja casera, figatells artesanales, patata paja y champiñón laminado a la plancha, son otras razones para visitar el restaurante.

En definitiva, si estás buscando probar uno de los mejores bocadillos de España, lo encontrarás en Valencia. ‘El Joselillo’ no sólo destaca por su combinación irresistible de sabores, sino también por incluir un ingrediente innovador que no habíamos visto antes. Esta creación única de La Mesedora es una experiencia gastronómica que no te arrepentirás de disfrutar.