El mejor restaurante de carretera cántabro este verano es un humilde bar de pueblo y su cocido es el mejor

Hay locales que te hacen sentir en casa de tu abuela, pero si te gustan los establecimientos tradicionales y viajas a Cantabria este verano tienes una parada obligatoria en un restaurante de carretera cercano a la A-8.

Hablamos de Casa Cofiño. Un restaurante de carretera que empezó hace seis décadas como una simple tienda de ultramarinos y bar en Caviedes, pero que se ha convertido en un templo gastronómico gracias a su cocido montañés, los productos de proximidad y una bodega que no tiene nada que envidiar a la de algún restaurante de lujo.

Desde fuera sigue pareciendo un bar de pueblo más, pero en pocos sitios del norte de España vas a comer mejor. De hecho, la Guía Repsol lo ha reconocido con un solete.

El restaurante de carretera de Cantabria que se transformó gracias a su cocido

El restaurante de carretera Casa Cofiño abrió en 1963 de la mano de José Luis Cofiño y Anunciación. En sus inicios era la única tienda y bar de Caviedes, un pequeño pueblo del municipio de Valdáliga con apenas 200 habitantes.

Ya entonces se servía el popular potaje de berza como plato principal, rebautizado años después como cocido montañés. Más allá del nombre lo cierto es que en 2025 sigue teniendo la misma fama.

Lo que acabó por cambiar la historia de este bar es la llegada de la autovía A-8 a finales de los 90. Esta transformación provocó que los comensales ya no sólo fueras los habitantes del pueblo.

Su puerta la empezaron a cruzar miles de viajeros, que descubrieron un bar que servía uno de los mejores cocidos de la región. Encima con precios bajos, chorizo, morcilla y un tocino de primera.

Más allá del cocido montañés: el mejor secreto del restaurante ‘Casa Cofiño’

Casa Cofiño es un restaurante de carretera famoso, pero no pierde la esencia de bar de pueblo. Por ello aquí no encontrarás un sumiller, pero sí una de las mejores bodegas de las autopistas españolas.

Dispone de más de 700 referencias de riojas, añadas antiguas y vinos de distintas regiones. Por supuesto, presta especial atención a los productos locales.

Para acompañar un buen vino, si no eres tú el que conduces, hay otro manjar que en Casa Cofiño controlan a la perfección: el queso. Además, lo sirven en raciones muy generosas.

Si no te gusta el cocido, también son especialistas en carnes rojas a la brasa, albondigones gigantes, rabas, anchoas y otros guisos con productos de la región. Si sólo quieres hacer un pequeño descanso, tiene una barra perfecta con un escaparate repleto de embutidos.

Los clientes eligen al mejor restaurante de carretera de Cantabria

Hay restaurantes que se hacen virales por algo malo de su menú, pero en Casa Cofiño todos los que van salen satisfechos. La mejor prueba son las reseñas de sus clientes.

Un comensal lo resumía de esta manera: «Es un sitio fantástico para comer, todo estaba espectacular y el trato era inmejorable. Todo de 10, especialmente el cocido montañés. No tengo palabras para explicar lo delicioso que estaba».

Y es que todos coinciden en cuál es el plato estrella: «Buen sitio para comer sin florituras. Buen producto. No os perdáis el cocido y las albóndigas. Muy buen precio. Sitio para repetir».