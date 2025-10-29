Eduardo Inda: «Confío en que Prohens dé marcha atrás y elimine la ecotasa»

Eduardo Inda, director de OKDIARIO, ha inaugurado este miércoles el acto de celebración del IV Aniversario de OKBALEARES, edición del medio de comunicación en las Islas, en CaixaForum Palma. Durante su intervención, ha asegurado que «Baleares es una tierra para soñar». «Yo viví aquí siete años, como muchos de vosotros sabéis, pero yo aquí sueño y vivo la vida. En Madrid tengo pesadillas y todos los días duermo fatal».

Asimismo, Inda ha apuntado que la mayor parte de la actividad económica de Baleares «se basa en la cultura de los sueños de la gente, de vivir mejor, de vivir más tranquilos, de vivir en paz, de disfrutar la vida». «Eso, en definitiva, es lo que tiene que ser el turismo», matiza.

Y en ese sentido, el director de OKDIARIO ha afirmado que el Govern balear que preside Marga Prohens (PP) «ha hecho cosas maravillosas, como suprimir el impuesto a los muertos, eso que hace que tú te mueras y, vayas al infierno o al cielo, sigas teniendo que pagar impuestos en la otra vida». También ha agradecido que Prohens haya eliminado el impuesto de donaciones, «que es otra auténtica salvajada ética y moral y que supone una doble imposición».

Además, Eduardo Inda se ha referido a la derogación en las próximas semanas de la Ley de Memoria Democrática, a la que ha tildado de «Ley de desmemoria histórica». «Es una ley que insiste en que la Guerra Civil fue una guerra de malos contra buenos, cuando fue una guerra de malos contra malos. Y creo que es otra maravillosa noticia», ha señalado.

Poco después han llegado las asignaturas que, a juicio del director de OKDIARIO, tiene todavía pendientes la presidenta balear, como la reducción del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. En este punto, Eduardo Inda se ha acordado de la ex presidenta socialista Francina Armengol y de las «cuentas tan malas» que le dejó a Prohens. En esa intervención ha arrancado los aplausos de los asistentes al apuntar: «Tu predecesora [Armengol] que pronto va a tener problemas serios con la justicia».

Por otro lado, ha emplazado a la presidenta popular de Baleares a que dé marcha atrás con la subida de la ecotasa y la elimine. «Yo siempre voy a estar en contra de la ecotasa que ahora quiere subir la presidenta Prohens, que está siendo una gran presidenta para Baleares, pero comete algunos errores, como subir la ecotasa», ha manifestado.

Y en este sentido ha hecho referencia a que hace 22 años dio una primicia cuando dirigía EL MUNDO/El Día de Baleares: «Saqué a Joan Flaquer en portada, le hicimos una entrevista y ese día anunció que se cargaba lo que para mí constituye una barbaridad y un ahuyenta-turistas, que es la ecotasa. Y espero, Marga, que des marcha atrás. Y no sólo que no la subas, sino que elimines la ecotasa».

Inda ha explicado que para él la ecotasa supone una injusticia, ya que quienes se alojan en viviendas turísticas ilegales no pagan la tasa turística «y eso provoca que los hoteleros paguen el pato».

El director de OKDIARIO también ha abordado el tema lingüístico, santo y seña de la línea editorial de OKBALEARES, confiando en que Prohens «haga de una vez los deberes lingüísticos». «Que Baleares sea una tierra de acogida, que sea una tierra en la que si tú traes a tus hijos a estudiar aquí, no se les imponga el catalán al 100%». «Yo entiendo que el mallorquín, el menorquín, el ibicenco, el formenterés son necesarios. Si tú vives aquí y hay dos lenguas, que tengas en el colegio la obligación de aprender las dos. Pero creo que hay que dar libertad a los padres para que puedan elegir algo tan fundamental, tan sagrado como es la lengua en la que se educan sus hijos», ha explicado.

Eduardo Inda también ha felicitado a Prohens por hacer vivienda social: «En el Partido Popular tenéis que ser conscientes de que no hay nada más progresista que hacer viviendas sociales. Me cuentan los míos aquí, y lo leo, que estás liberando suelo para ello. Y eso es mucho más progresista que lo que hace el partido que gobierna este país después de haber perdido las elecciones, que es gastarse el dinero público en algo tan progre como son las prostitutas y, en algunos casos, la cocaína».

Finalmente, ha confiado en que el Govern de Marga Prohens contenga las políticas de espantar al turismo y que se equilibre la llegada de visitantes a las Islas Baleares.