El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) que está a punto de convulsionar el panorama político nacional pone a la tercera autoridad del Estado, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, en el centro de un complejo entramado orientado a servir a los intereses de la red del empresario Víctor de Aldama y su negocio de mascarillas durante la pandemia. Pese a que la ex presidenta socialista del Gobierno balear ha manifestado que no conocía a Aldama -luego se comprobó que mintió en el Senado y tuvo que admitir que coincidió con él en una reunión- lo cierto es que la Guardia Civil sospecha que desempeñó un papel decisivo a la hora de recomendar a distintos empresarios de Baleares que compraran el material sanitario que ofrecía la trama. En suma, que para no conocerle de nada se implicó decididamente en recomendar sus servicios.

O sea, ya no sólo su Gobierno compró 1,4 millones de mascarillas defectuosas por 3,7 millones de euros -y no reclamó hasta cinco minutos antes de abandonar el Ejecutivo autonómico-, sino que se implicó como si no hubiera mañana en que Víctor de Aldama y compañía dieran un pelotazo gigantesco. El Govern de Armengol pagó de golpe a Soluciones de Gestión SL –empresa de Víctor de Aldama– 3,7 millones sin contrato formalizado. El material fue declarado fraudulento ya en junio de 2020, pero a pesar de conocer la invalidez del mismo, el Ejecutivo balear tardó tres años en reclamar el dinero, iniciando las gestiones en julio de 2023, justo antes de las elecciones que perdió frente al PP de Marga Prohens. Para entendernos: se pagan 3,7 millones de euros por mascarillas defectuosas, se comprueba que son inservibles y, sin embargo, no se reclama nada, mientras, en paralelo, Armengol recomienda al empresariado balear que compre las mascarillas de Aldama. Algo huele a podrido y Armengol va a tener que tratar de explicar lo inexplicable. Y es que hay cosas que se resumen en el clásico «verde y con asas».