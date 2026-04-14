OKDIARIO ha celebrado este martes sus VI Jornadas OKSALUD en Madrid, reuniendo a varias de las figuras más destacadas del mundo de la salud, con el fin de abordar el futuro del diagnóstico de la esclerosis múltiple, el párkinson, las migrañas, el alzhéimer y los retos del uso de la inteligencia artificial en entornos clínicos.

La apertura institucional del evento ha corrido a cargo de la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, quien ha defendido la colaboración público-privada como un elemento esencial del sistema sanitario. «Creemos en esa colaboración, que es la que existe en todas las democracias liberales y exitosas.» Cuando una persona tiene una patología, no pregunta dónde estás trabajando, lo que quiere es que le curen», afirmó.

Asimismo, destacó la apuesta tecnológica de la región, especialmente en el ámbito del diagnóstico. «Vamos a contar con las mejores máquinas, con resonancias de ocho teslas que pueden permitir ver cómo pensamos», apuntó, en referencia a los avances previstos en el Hospital Enfermera Isabel Zendal.

La jornada ha transcurrido con la presencia de personalidades líderes en el ámbito de la salud, como son el presidente de la Asociación Española de Neurología, Jesús Porta Etessam, la directora de la Asociación Párkinson de Madrid, Laura Carrasco, el director de IASalud de la Universidad Europea, Juan José Beunza y la presidenta de la Asociación Española de Migraña y Cefalea (AEMICE), Isabel Colomina.

Etessam, presidente de la Sociedad Española de Neurología (SEN) ha destacado la dimensión social de las enfermedades del cerebro y ha puesto el acento en el enorme potencial de las medidas preventivas, que podrían retrasar el 30% de los casos de alzhéimer y hasta el 80%-90% de los ictus (infarto cerebral).

IV jornadas: Alzhéimer y migrañas

Además, ha hecho hincapié en la enorme importancia de los últimos avances terapéuticos: «Cuando me preguntan si una nueva terapia para migraña o alzhéimer es cara, respondo que hay que considerar los recursos que pueden ahorrarse con el empleo de terapias eficaces».

Por su parte, la doctora Arias ha celebrado la revolución farmacológica a la que estamos asistiendo en el tratamiento del Alzhéimer, donde ya se pueden llegar a ofrecer tratamientos específicos para determinadas patologías. Si bien, no hay que olvidarse del resto.

El director del Grupo Farmadosis ha señalado que la tecnología del sistema personalizado de dosificación (SPD) ha supuesto un gran impacto en la administración de tratamientos y resulta fundamental para mejorar tanto la adherencia como la seguridad. Ha subrayado cómo en los sistemas tradicionales, el personal debe identificar manualmente cada fármaco y, en el caso de pacientes crónicos polimedicados, esto supone mucho tiempo de preparación y aumenta el margen de error.