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La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha dicho durante las VI Jornadas de OKSALUD, en el marco del tratamiento actual de las enfermedades neurológicas, la necesidad de avanzar hacia un sistema más coordinado y equitativo. «Lo que se está haciendo en la Comunidad de Madrid es ver cómo podemos homogeneizar los procesos, cómo podemos trabajar realmente en red y que haya una equidad efectiva, donde cualquier persona, independientemente del código postal que tenga, se pueda beneficiar de los tratamientos», explicó.

Durante su intervención, la consejera puso el foco en la salud cerebral, a la que definió como uno de los desafíos sanitarios cruciales. «El cerebro es el órgano más importante que tenemos y, además, el más desconocido. Cuando se rompe la mente, todavía no somos capaces de verlo», señaló, incidiendo en la necesidad de avanzar en el conocimiento de las enfermedades neurodegenerativas.

En este contexto, defendió la colaboración público-privada como un elemento esencial del sistema sanitario. «Creemos en esa colaboración, que es la que existe en todas las democracias liberales de éxito. Cuando una persona tiene una patología, no pregunta dónde estás trabajando, lo que quiere es que le curen», afirmó.

Asimismo, destacó la apuesta tecnológica de la región, especialmente en el ámbito del diagnóstico. «Vamos a contar con las mejores máquinas, con resonancias de ocho teslas que pueden permitir ver cómo pensamos», apuntó, en referencia a los avances previstos en el Hospital Enfermera Isabel Zendal.

Matute también valoró los indicadores sanitarios de la Comunidad de Madrid, como la esperanza de vida. «Vivimos más y vivimos mejor. Sin embargo, lo importante no es sólo añadir años a la vida, sino añadir vida a los años», subrayó, destacando la relevancia de la prevención y los hábitos saludables.

En este sentido, recordó que «el 60 % de las muertes evitables en países desarrollados se deben a la prevención, las vacunas y los hábitos saludables», frente al 40 % vinculado al tratamiento de enfermedades. En este sentido, argumentó que la prevención permite optimizar los recursos y generar un beneficio para toda la sociedad, ya que llegar a tiempo resulta clave tanto para la salud como para la calidad de vida de la persona, al evitar que la enfermedad interrumpa su actividad laboral.

Por último, insistió en la importancia de adaptar el sistema sanitario al crecimiento poblacional y al aumento de enfermedades crónicas y neurodegenerativas. “Trabajamos para que todas las personas sean tratadas igual, independientemente de dónde vivan, y para anticiparnos a las enfermedades”, concluyó.

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, defendió un modelo sanitario basado en la prevención, la equidad y la colaboración entre profesionales, instituciones y sector privado, con el objetivo de garantizar una atención de calidad independientemente del lugar de residencia. Durante su intervención, destacó el papel de los medios como agentes de salud, subrayó la importancia de avanzar en el conocimiento y abordaje de las enfermedades neurológicas y apostó por la innovación tecnológica y el trabajo en red para anticiparse a las patologías.

Asimismo, valoró los buenos indicadores sanitarios de la región y remarcó que el reto no es solo aumentar la esperanza de vida, sino asegurar que esos años se vivan con calidad.