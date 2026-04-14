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El Hospital Universitario La Paz ha realizado por primera vez en España una inserción de implante coclear asistida por brazo robótico, un hito en la cirugía otológica que abre nuevas posibilidades para mejorar los resultados auditivos de los pacientes que sufren sordera profunda.

El uso de esta tecnología permite llevar a cabo este procedimiento con más cuidado. Se necesita insertar un electrodo en el interior de la cóclea de forma muy lenta, constante y precisa para evitar daños, según ha señalado el Gobierno regional en un comunicado.

Se trata de una estructura delicada del oído interno, responsable de transformar las vibraciones del sonido en señales nerviosas que el cerebro puede interpretar como sonidos.

La técnica robótica permite ahora superar las limitaciones naturales del brazo humano que dificultan mantener velocidades de inserción tan reducidas (del orden de décimas de milímetro por segundo) durante varios minutos sin variaciones o micromovimientos.

Así, el nuevo sistema empleado permite hacerlo a 0,1 milímetros por segundo, manteniendo una presión uniforme y eliminando oscilaciones indeseadas.

La precisión extrema del brazo robótico favorece una colocación del implante más controlada, contribuyendo a preservar las estructuras cocleares tanto en el presente como de cara al futuro, resultando especialmente relevante en un contexto en el que las indicaciones del implante coclear han evolucionado significativamente.

Si bien tradicionalmente se hacía en pacientes con sordera profunda sin resto auditivo, hoy en día cada vez más candidatos presentan algún grado de audición residual. En estos casos, la cirugía debe ser aún más delicada.

La preservación de los restos puede mejorar el rendimiento del implante a largo plazo y ampliar las opciones terapéuticas futuras.

En este escenario, herramientas como el brazo robótico adquieren una importancia decisiva.

Hipoacusia

El Servicio de Otorrinolaringología del Hospital público La Paz de la Comunidad de Madrid cuenta con una amplia trayectoria en el abordaje de la hipoacusia y es uno de los centros de referencia en cirugía de implantes cocleares.

Cada año, sus especialistas realizan 40 intervenciones de este tipo y atienden a 400 pacientes en sus consultas, consolidando al centro como un referente nacional en este ámbito.

El implante coclear es una tecnología diseñada para devolver la audición a personas con sordera profunda. A diferencia de los audífonos, que amplifican la energía sonora, esta prótesis transforma el sonido en impulsos eléctricos capaces de estimular directamente el nervio auditivo.