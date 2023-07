La precampaña mantiene el favoritismo del PP, da oxígeno al PSOE, erosiona a Vox y no levanta a Sumar

El adelanto de las elecciones generales, del que se acaba de cumplir un mes, fue una decisión que sorprendió a todos, pero que no ha alterado sustancialmente la opinión que los españoles tenían acerca del sentido de su voto en los próximos comicios, según la encuesta electoral que cada semana elabora Data10 para OKDIARIO. Cuando ya se ha superado el ecuador de la carrera hacia el 23J, y pese a que el PSOE es el único partido que ha mejorado sus expectativas desde que Pedro Sánchez llamó a las urnas, el PP conserva su privilegiada posición para hacerse con la victoria.

La derrota en las municipales y autonómicas animó al presidente del Gobierno a convocar elecciones para plantear un plebiscito que, según sus palabras, se sustancia en un «yo o un Gobierno de la ultraderecha». La maniobra ha conseguido movilizar voto en favor del líder socialista, pero no con la fortaleza que necesitaría para evitar el triunfo de Feijóo. En un mes, el PSOE ha pasado de una intención de voto del 22,1% a otra del 24,5%. Son 2,4 puntos más que le permiten superar por primera vez la barrera de los 100 escaños, según la encuesta electoral.

Diez puntos por delante, con el 34,2% de los votos y 140 escaños, sigue el PP. Los de Feijóo han demostrado durante todo el mes que mantienen una fidelidad estable y consolidada. Arrancaron la precampaña en el 34,3% y cierran la semana en el 34,2%. El PP ni baja ni sube, por lo que, de mantenerse esta tendencia y aunque gane las elecciones, va a necesitar un Vox fuerte para que el bloque de la derecha se haga con la mayoría absoluta.

Sin embargo, son sus potenciales socios de Vox los que más están sufriendo en sus expectativas electorales desde que Sánchez apostó por el adelanto. Los de Santiago Abascal retroceden 1,3 puntos en el mes (el equivalente a 10 escaños) y ahora tendrían el apoyo del 14,6% de los votantes, lo que les reportaría 38 diputados, 14 menos de los que disfrutaba en el Congreso.

Vox se mantiene como la tercera fuerza política, por delante de Sumar. El proyecto encabezado por Yolanda Díaz no despierta el entusiasmo que se le presuponía entre la izquierda, lastrado por la estrategia del voto útil fomentada por el PSOE. La vicepresidenta cierra el mes en el 13,4%, medio punto por debajo de como lo arrancó, lo que le reportaría 33 escaños, seis menos de los que alcanzó Podemos en 2019.

Faltan tres semanas para que los españoles acudan a las urnas con el futuro incierto. El PSOE necesita mayor movilización del voto de izquierdas para que Sánchez mantenga opciones de gobernar aunque no sea el más votado, algo que no ha asegurado que no vaya a hacer. Sin embargo, una mayor movilización del voto de izquierdas se antoja difícil si la participación sigue lejos del 70%, como anticipa la encuesta. A los socialistas no les vale con apelar al voto útil si eso significa reducir las opciones de Sumar. Sánchez necesita que más españoles de izquierdas acudan a las urnas en lugar de refugiarse en la abstención.

El bloque de la derecha tendría mayoría absoluta a día de hoy, pero ya sin la holgura de hace un mes, cuando PP y Vox sumaban 188 escaños, frente a los 178 con los que entra en las últimas tres semanas de la carrera electoral. Vox ha perdido 10 escaños en el último mes. Y el PP sigue lejos de los 156 escaños que permitieron a un Aznar sin mayoría absoluta llevar al PP al Gobierno por primera vez. El respaldo popular al bloque de la derecha ha retrocedido en un mes del 50,2% al 48,8% por la erosión que la precampaña está provocando en las expectativas de Vox.

