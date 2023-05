El PP ve «difícil» un pacto de Mazón con el candidato de Vox condenado por violencia de género

El PP ha incrementado estos últimos días sus apelaciones al «voto útil» en el centroderecha y en el descontento con el PSOE con la vista puesta no sólo en el resultado de la noche electoral del domingo, sino también en la fase de negociación de gobiernos que se abrirá allí donde los populares no alcancen la mayoría absoluta o una mayoría suficiente para gobernar con el apoyo externo de Vox. Estas dos mayorías son las que persigue el PP en la Comunidad Valenciana con Carlos Mazón al frente, y ahora mismo la tendencia de las encuestas le resulta favorable. Sin embargo, todo lo que no sea aproximarse a ello complicará un acuerdo entre ambas formaciones, teniendo en cuenta que el candidato de Vox, condenado por «violencia psíquica» a su ex mujer, lo hará especialmente «difícil», según fuentes de la dirección nacional del PP.

El perfil de Carlos Flores Juberías, llegado el caso, «no facilitaría el entendimiento», sostienen las fuentes citadas, que ven en él una figura más problemática, según apuntan, que Juan García-Gallardo, número dos del Ejecutivo de Castilla y León y aliado del presidente Alfonso Fernández Mañueco (PP) en el único gobierno autonómico de coalición entre PP y Vox.

En su caso, Flores Juberías fue condenado por la Audiencia Provincial de Valencia en 2002 a un año de prisión por un «delito de violencia psíquica habitual y 21 faltas de coacciones, injurias y vejaciones» contra su ex pareja y madre de sus hijos a la que, según la resolución judicial, provocó un «quebranto psicológico». Con la ley de 2004, aprobada dos años después, equivaldría a violencia de género.

Asimismo, el tribunal le condenó a la inhabilitación de un año para ser elegido por sufragio pasivo, la prohibición de acercarse a su ex esposa durante tres años, así como una indemnización por responsabilidad civil de 6.000 euros. Tanto el cabeza de lista de Vox a la Generalitat valenciana como su partido han subrayado que ya saldó sus cuentas con la Justicia. «Todos, en un momento determinado de nuestras vidas, hemos dicho o hecho cosas de las que luego te arrepientes», ha señalado este catedrático de Derecho Constitucional.

«Gobiernos fuertes»

Precisamente, dentro de esa quinta marcha que ha metido el PP en su apelación al «voto útil», la secretaria general del partido y portavoz en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, remarcó este martes que el 28M «solo hay dos opciones: el PP o que el sanchismo siga al frente del Gobierno y de las instituciones».

En este sentido, consideró fundamental que «todo el que quiera que gobierne el PP y el sanchismo no esté en las instituciones que vote al Partido Popular». «Es el momento de unir el voto en torno a la alternativa que puede garantizar gobiernos estables con mayorías lo suficientemente amplias para asegurar el futuro», enfatizó Gamarra.

«El domingo los españoles nos jugamos mucho», advirtió la número dos del PP, reiterando que «son necesarios gobiernos fuertes», y eso sólo puede llegar de la mano del Partido Popular, apostilló.

Desde Génova dan máxima relevancia a la consecución de un vuelco en la Comunidad Valenciana, de ahí que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, vuelva a esta región en la recta final hacia el 28M para arañar el máximo número de votos, después de protagonizar aquí el pasado domingo el acto central de la campaña. Así, el jueves estará en Valencia capital y el viernes viajará a Alicante, según fuentes del partido.