Carlos Mazón, el candidato del PP a la Presidencia de la Comunidad Valenciana, analiza una serie de problemas políticos que acucian a los valencianos, como son los casos como los del bloqueo de la ampliación del puerto de Valencia o la asignatura pendiente del agua, que los gobiernos del cuatripartito de Ximo Puig han obviado durante ocho años.

PREGUNTA.- El proyecto del puerto de Valencia, que corre el riesgo de que se desvíe su tráfico y el potencial que tiene a otros puertos de otras comunidades, está bloqueado por el propio Ximo Puig y por sus socios de gobierno. ¿Qué va a hacer usted nada más llegar a la Generalitat para desbloquear y darle una salida al tema del puerto?

RESPUESTA.- Por primera vez con un gobierno que lo tenga claro podremos avanzar. Y si hay un Gobierno en Madrid, que también lo tiene claro, podremos acabar con este mal sueño de este bloqueo. Estamos hablando de 1.000 millones de euros privados de inversión que están bloqueados por la guerra de ese guirigay que hay en la Generalitat Valenciana con Podemos, Compromís e Izquierda Unida, los del Bloc. Todos estos juntos no se aclaran y la inversión sigue sin ponerse en marcha. Por el camino vamos con otro puerto que compite con nosotros, que es el puerto de Barcelona, y se permite que se vaya allí la Copa América, que los rieguen de millones para que la Copa América… Estamos hablando del puerto de Valencia, del cuarto puerto de Europa, del primero de España y del que está llamado a ser por el que entran y salgan el 50% de importaciones y exportaciones no sólo de España, sino de toda la Península Ibérica. Es exactamente lo mismo que tener 5.000 millones de euros en inversión privada en plantas fotovoltaicas, en energías renovables, y que nadie las está autorizando por prejuicio ideológico. Al final del colapso de la Generalitat Valenciana es evidente y por eso Andalucía nos ha superado en producto interior bruto, porque ya no somos competitivos y ya no somos tierra de inversión.

P.- El Puerto puede ser un tema de competencia estatal, pero si el presidente autonómico de turno no presiona, como en otros frentes de la vida política, por ejemplo, en el tema de la estación de Chamartín: una empresa estatal ha desviado el tráfico del AVE de Alicante y de Valencia, de Atocha a Chamartín, que ha fastidiado a miles de alicantinos y valencianos. Por tanto, si el presidente Puig no presiona al Gobierno, nunca conseguirá nada. ¿Los que le voten van a tener esa garantía de que va a defenderlos para que efectivamente se puedan resolver esos temas?

«Sánchez es el sanchismo y Puig su delegado comercial en la Comunidad Valenciana»

R.- Es la gran garantía, es el gran compromiso en nuestra tierra, por encima de cualquier otra cosa. Mire, yo no soy el mudo Puig frente al ninguneador Sánchez de la Comunidad Valenciana. Es que nos ha pasado con el agua. En los Presupuestos Generales de Estado, cada año, la provincia de Alicante es la última. Y Castellón y Valencia retroceden. Es que el corredor mediterráneo no avanza. Es que somos los últimos en financiación autonómica. Y todo esto entre Sánchez y Puig, en la Comunidad Valenciana y en España. Todo esto es lo que va ocurriendo. Aquí hay que luchar por su tierra porque es de justicia, no para perjudicar a los demás, sino porque va a ser bueno para España. Y eso hay que dejarlo muy claro. Primero, la tierra de uno. Lo que hemos visto es lo que han hecho Puig y Sánchez durante estos ocho años. Sánchez es el sanchismo y tenemos a su delegado comercial, su delegado comercial en la Comunidad Valenciana, que se llama Ximo Puig, que calla y aplaude.

P.- En el tema del agua hay que romper con ese mantra de los Page y compañía de que aquí el agua se derrocha y que se usa para regar los campos de golf. ¿Qué piensa hacer para acabar con esto?

R.- Con la verdad y con el rigor. Los campos de golf en la Comunidad Valenciana Todos se riegan con agua reutilizada.

P.- Hay una ley, además, de la Comunidad de la época de Zaplana.

R.- El Tajo manda el doble de agua a Portugal, de la que merece, pide y exige Portugal. Y aquí se nos recorta artificialmente y sin ningún informe técnico que lo acredite, solo por decisiones políticas. El agua del Tajo-Segura. Con el rigor es fácil hablar, porque si ponemos los informes encima de la mesa en vez de pactos políticos dentro del Partido Socialista todo nos va a ir mucho mejor. Yo soy un defensor del caudal ecológico del Tajo, claro que sí, pero convendría escuchar de vez en cuando a Page decir dónde están las inversiones en la cabecera del Tajo para que yo pueda amortizar mejor mi agua. Porque si yo ya tengo agua suficiente, quizá la cosa sea distinta, sobre todo si alguien lo puede acreditar con rigor técnico y con rigor científico, porque es lo que merece el debate del agua.

«Mi gran argumento para defender el trasvase es el medioambiental, es el ecológico, es el de la sostenibilidad»

Y luego mi gran argumento para defender el trasvase, fundamentalmente es el medioambiental, es el ecológico, es el de la sostenibilidad. Es que hay 55 millones de árboles que dependen del trasvase Tajo segura. Digo yo que defender 55 millones de árboles es un argumento medioambiental. O si nos vamos a la desalación, más allá que el PSOE se esté frotando las manos por si vuelve a financiarse irregularmente de manera presunta. La desalación, el daño que hace la salmuera en el fondo marino es un desastre medioambiental o que la desalación tenga cuatro veces mayor coste energético, por tanto, sea cuatro veces menos sostenible que el precio del trasvase y la energía que consume el trasvase. Yo creo que los del medioambiente, los eco y los verdes somos los que estamos defendiendo el trasvase. Y conviene eliminar ya todas estas falacias porque es que no se sostienen.

