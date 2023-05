El ex presidente de la Diputación de Alicante Carlos Mazón se ha convertido en la gran esperanza del Partido Popular para recuperar la Comunidad Valenciana donde los populares llegaron a gobernar hasta 20 años. Las encuestas vaticinan que el alicantino de 49 años está a un paso de arrebatar la Presidencia al socialista Ximo Puig en las elecciones autonómicas del próximo 28 de mayo. Mazón celebraría su medio siglo de edad como inquilino del Palau de la Generalitat, el edificio gótico que fue antigua sede de la Diputación General del Reino de Valencia desde 1422.

Mazón recibe a OKDIARIO en Valencia, donde ahora tiene su despacho como presidente del PP de la Comunidad Valenciana, horas después de la pegada de carteles en el inicio de la campaña electoral. El candidato tuvo que dividirse entre Valencia y Alicante, circunscripción en la que encabeza la lista de los populares.

En la entrevista, Mazón aborda, analiza y adelanta sus futuras medidas políticas para temas tan acuciantes como: agua, educación, lengua, impuestos, catalanismo, pobreza, pandemia, turismo, hostelería, financiación, independentismo… Y no se olvida de las acusaciones de corrupción al entorno familiar del presidente Ximo Puig ni de los socialistas valencianos, que durante años explotaron hasta la extenuación esa arma electoral -convertida en un mantra- para acabar con Eduardo Zaplana y Francisco Camps, que ganaban las elecciones con mayorías absolutas.

El candidato del PP, que en la entrevista a OKDIARIO exige a Puig que aclare las corruptelas de su hermano con dinero público- con tan sólo 25 años, tras licenciarse en Derecho en la Universidad de Alicante, fue director general del Instituto Valenciano de la Juventud en el primer Gobierno de Eduardo Zaplana y con 35, director gerente de la Cámara de Comercio de Alicante. Más tarde fue presidente de la Diputación de la provincia alicantina

PREGUNTA.- Lo primero que le voy a preguntar es si usted, cuando llegue a la Presidencia, va a abrir una comisión de investigación para aclarar las acusaciones de corrupción contra Ximo Puig y su entorno familiar, y también sobre otros casos tan sonoros como Azud o el de utilizar fondos del Estado, fondos públicos, para uso personal de algunos políticos. ¿Va a abrir esa comisión de investigación cuando llegue a la Presidencia?

RESPUESTA.- Por supuesto que lo vamos a hacer, porque lo hemos solicitado estando en la oposición y, si ahora conseguimos el cambio que se merece la Comunidad Valenciana, que espero que sea pronto, no tendría ningún sentido que pidiéramos una cosa en la oposición y no la hiciéramos si tenemos una mayoría parlamentaria, porque estamos hablando de fondos públicos, estamos hablando del hermano del presidente de la Generalitat. Toda la estrategia que se ha cargado el trasvase Tajo-Segura pidiendo desaladoras… Para qué querían las desaladoras. Hemos visto que las desaladoras pagaban hasta las campañas de Ximo Puig con esas empresas adjudicatarias. Claro que vamos a hacer comisiones de investigación, faltaría más, porque los ciudadanos de la Comunidad Valenciana lo merecen y los ciudadanos de España, porque esas supuestas adjudicaciones venían del Gobierno de Zapatero. Así que la respuesta es rotundamente sí. La transparencia es a quien le toque, caiga quien caiga, sin ningún género de dudas.

P.- Y también esos fondos que aprovecha Ximo Puig para para favorecer encuestas y sondeos con dinero de la Generalitat para fines partidistas.

R.- Eso habrá que esclarecerlo, porque si con el dinero de todos nosotros se está incluso estudiando la manera de vender electoralmente los supuestos logros del Gobierno, o qué le gusta más al electorado o no, pero pagado por todos para beneficio electoral sólo del Gobierno de la Generalitat, podemos estar hablando de irregularidades muy graves. Y ese es otro melón que queremos abrir. Los valencianos merecen saber la verdad, entre otras cosas porque llevan demasiado tiempo diciendo que no investigarán a Mónica Oltra, diciendo que no investigarán al hermano del presidente Puig, diciendo que no investigarán la comisión del caso Azud desde la supuesta financiación irregular del Partido Socialista. Fueron los primeros en crear una Consejería de Transparencia llena de altos cargos, de consellers y de directores generales de Izquierda Unida y de Podemos. Pero a la hora de investigar, cero patatero.

P.- Sobre todo, porque además es una de las comunidades autónomas que tiene mayor nivel en el cobro de impuestos. Le quería preguntar por sus primeras medidas ya desde el Gobierno. ¿Cuáles van a ser? El tema de los impuestos principalmente.

R.- Por obligación moral, no sólo económica, para quienes más lo necesitan, sin duda. Esta comunidad es de las pocas que quedan en España en las que si se te muere tu madre o tu padre tienes que pagar por heredarles y eso no puede seguir ni un minuto más. Es urgente acabar con los impuestos de sucesiones y donaciones, con la tasa turística que lastra nuestra competitividad a la hora de dirigirnos a los mercados internacionales, nada menos que en la Comunidad Valenciana. Luchar por el agua y poner en marcha la libreta educativa para que las madres y los padres puedan elegir la educación de sus hijos.

P.- Algunos militantes del Partido Popular se quejan de que el PP, cuando llega al poder, no se desprende de los complejos de antaño. Me han pedido que le haga esta pregunta: ¿Usted si se va a desprender de esos complejos?

R.- Bueno, yo no sé, porque ese es un mantra que algunos quieren consolidar. Yo desde luego complejo ninguno. Ya le digo que queremos saber la verdad sobre muchas cosas y que tenemos una obligación moral con los impuestos de la gente, con la libertad educativa y para luchar contra todos aquellos que siguen diciendo con nuestro dinero que somos países catalanes. Así que bromas, ni una. Es el momento de ponernos en marcha, pero con seriedad y los relatos de prejuicios ideológicos se han acabado. Complejos ninguno. De ninguna clase.

P.- ¿Es comprensible, admisible, que un presidente autonómico se refiera a otro compañero de otra comunidad autónoma como neofascista? El señor Puig a la señora Ayuso.

R.- Bueno, claro, es que al señor Puig le molesta mucho que Madrid se haya puesto a competir. Le molesta mucho que Madrid haya bajado impuestos. Le molesta mucho que las principales inversiones vayan a Madrid y que sea una tierra de prosperidad, como está ocurriendo con Andalucía. Que nos ha ocurrido que siempre hemos sido la tercera en Producto Interior Bruto y ahora somos la cuarta. Y todo se hace bajando impuestos y manteniendo una sanidad pública de calidad. Es una cosa que Puig no puede comprender. Yo creo que entra en cortocircuito y empieza a decir bravuconadas contra los que están haciendo bien las cosas. En vez de llorar o en vez de insultar, lo que hay que hacer es competir y hay que ponerse las pilas para ser permanentemente atractivo.

