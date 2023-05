Carlos Mazón censura al Gobierno de Ximo Puig de haber invertido cero euros en infraestructuras, hospitales y colegios, derrochando los presupuestos en obras como la nueva sede de la Vicepresidencia de Vivienda, en manos de Podemos, o la compra del edificio de Correos. También la hipocresía de los ataques del actual presidente contra sus predecesores Zaplana o Camps acerca del Palacio de las Artes y las Ciencias o la Ciudad de la Luz, cuando se gastó dos millones de euros en la organización de los Goya en el edificio valenciano.

PREGUNTA.- ¿Cómo es que la Comunidad Valenciana es la que más impuestos aplica a sus ciudadanos y, en cambio, yo recuerdo la gran capacidad que tuvieron los gobiernos de Zaplana y Camps de crear unas nuevas infraestructuras a la Comunidad Valenciana, hospitales, colegios, el AVE, todo tipo de obras públicas y en estos ocho años se han subido los impuestos, pero no sé dónde ha ido a parar el dinero?

RESPUESTA.- Bueno, el dinero está en el bolsillo del hermano de Puig, que ya lleva más de un millón de euros en subvenciones que están por justificar, o más de 10 millones de euros que se han ido a los bolsillos de las entidades que dicen que somos los países catalanes. En estos últimos años se ha demostrado que la relación entre impuestos altos y servicios públicos de calidad, sobre todo, sanidad y educación, es falsa. Ha fracasado ya porque no hay nuevos hospitales, porque no hay nuevas carreteras, porque no se han construido los colegios que necesitamos… son manirrotos. Han tenido la delicadeza de quitar dinero del presupuesto de educación y de vivienda para comprarse el palacete de Correos, para salvar los números de Correos del señor Sánchez, para ver las mascletaes, e invitar a sus socios VIP. Esto es en lo que se está gastando el dinero la Generalitat, después de hacer cero viviendas públicas. El vicepresidente de Vivienda que es de Podemos, el mayor gasto en ladrillo público que ha tenido ha sido su nuevo palacete como nueva sede de la Vicepresidencia.

P.- Y ¿cuántos hospitales han construido en ocho años?

R.- Ninguno. Ahora nos han presentado dos maquetas, 20 días antes de las elecciones. Dos maquetas de dos hospitales nuevos, uno en Castellón y otro en Valencia. Podían haber tenido la delicadeza, ya que hacían maquetas y son tan baratas, de otro hacer en Alicante también. En ocho años, cero hospitales, colegios, pero un montón de maquetas. Nada. Es que no ha habido nuevo.

P.- ¿Colegios?

R.- De colegios, tengo que decirle que el plan se inventaron un plan que se llamaba Edificant. Bueno, pues en ocho años no han llegado ni al 20% de lo que tenían que hacer. El 80% de los colegios que había que construir en la Comunidad Valenciana ni están ni nadie los espera. Por lo tanto, claro que se va todo a la deuda que crece, la deuda que crece y al Gobierno más caro de la historia. Sabe usted que además de que Sánchez tenga el gobierno más caro de la historia, aquí tenemos un doble castigo, que es que aquí también tenemos el Gobierno más caro de la historia. Por supuesto, con más asesores que nadie, con más altos cargos que nadie. Y un sector público que ha crecido el 80% en estos años. Ahí tiene usted el dinero.

«La Ciudad de las Artes era el despilfarro de Zaplana y Camps y luego Puig se gasta dos millones en los Goya»

P.- Hablando de sector público y sector privado. ¿Cómo reaccionó usted cuando los socios de gobierno del señor Puig criminalizaron a los empresarios de la Comunidad Valenciana?

R.- Consiguen sorprenderme. Antes de ayer, después de insultar a Juan Roig, empezaron con los fondos buitre, que yo no sé muy bien lo que son. Ha salido Compromís, que quiere seguir estando en la sanidad valenciana, diciendo que la mejor manera de evitar los fondos buitre es prohibir por ley durante tres años que ningún extranjero compre una casa en la Comunidad Valenciana. Cuando escuchas salvajadas como ésta, yo me llevo las manos a la cabeza. ¿Será capaz de mantenerlo y de sostenerlo? Imagínese usted en una comunidad turística como esta, con la relación que tenemos con Reino Unido, con la relación que tenemos con toda Europa, con los apartamentos turísticos que nos dan una actividad económica para nuestra hostelería, para nuestro comercio, que ahora digamos que ningún extranjero va a poder comprar una casa en toda la Comunidad Valenciana durante tres años. Con la Vicepresidencia de Podemos de Vivienda, hemos tenido récord de desahucios, ya no de okupas, que por supuesto que sí. Esto lo teníamos muy esperado, pero cuando hemos tenido también el récord de desahucios, pues hombre, si no fuera un drama, nos moriríamos de la risa, porque parece una broma.

P.- Criminalizar la Ciudad de las Artes y la Ciencia y la Ciudad de la Luz en Alicante, y ahora se han puesto los primeros en la fila para recuperarlas. Fue una gran labor de los gobiernos anteriores del Partido Popular y ahora está el señor Ximo un año intentando vender ese producto.

R.- Hay una foto maravillosa que es una comparativa de cuando decía en la Ciudad de las Artes y las Ciencias que la hoguera de las vanidades de Zaplana y de Camps es insoportable, con sobrecostes, despilfarro, corrupción.. Unos años después, pagan dos millones de euros a la Academia de los Goya para que vengan a la Ciudad de las Artes. Ximo Puig con smoking, Mónica Oltra con lentejuelas, todos con sus mejores galas unos cuantos años después. Simplemente, esa comparativa tengo que decirle que es sublime.

P.- Incluso, presentaron una denuncia en Bruselas que les costó una cantidad de dinero a la Comunidad Valenciana por la Ciudad de la Luz.

R.- Por decir que estábamos apoyando la promoción de todo aquello que se estaba haciendo en aquel momento por parte del Partido Popular. El final del cuento: smoking, lentejuelas, los Goya y dos millones de euros para que se pudieran hacer en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Con Sánchez, por supuesto, con su correspondiente smoking, claro.

