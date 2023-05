Carlos Mazón habla del bipartidismo, de los pactos con Vox, de cómo le van las encuestas al PP y de la nefasta gestión de la Generalitat Valenciana y del ayuntamiento con la situación del Valencia CF, que puede descender a Segunda División de fútbol.

PREGUNTA.- Vamos a hablar del bipartidismo. El PP creo que sólo en una ocasión, la primera legislatura de Zaplana, no obtuvo mayoría absoluta, pero en todas las demás, sí. El PSOE, con Lerma también en dos legislaturas, la mayoría absoluta. Ahora a usted las encuestas le dan entre 35 y 37 diputados y al PSOE alrededor de 27. ¿Es eso el reflejo de que ha desaparecido el bipartidismo en la Comunidad Valenciana?

RESPUESTA.- Es un proceso, la nueva vieja, la nueva vieja política en la que ya se han convertido algunos partidos que se han puesto en marcha, son un efecto de todo esto. Es verdad que los partidos PP y PSOE han cometido errores y creo que los han pagado muy caro, pero es verdad que los han tenido que pagar, sobre todo, en términos electorales. Me estoy refiriendo a ahora. Yo soy un defensor del bipartidismo, porque estamos viendo estos frankenstein, estos guirigáis. Explíqueme usted cómo se puede poner de acuerdo al PSOE, Izquierda Unida, Podemos, Compromís, Bloc, e Iniciativa para ampliar o no el puerto de Valencia, para ver si suben o bajan los impuestos, para ver si prohíben la prostitución. Han tenido un año que no sabían que tenían que hacer. Yo lo que quiero es un Gobierno fuerte, un Gobierno en el que el Partido Popular gane las elecciones y que podamos constituir un Gobierno con una mayoría suficiente para no tener que estar todo el día mirando a un lado y al otro en vez de mirar a los ciudadanos.

P.- ¿Cree que eso afecta directamente a la estabilidad y, sobre todo, también al gasto y a cómo se ejecutan los presupuestos de la Comunidad Valenciana?

R.- Afecta a la certeza. Afecta a la certidumbre. Hoy no sabemos si vamos a llegar a fin de mes o no, hoy no sabemos qué va a pasar con la guerra, cada día tenemos más incertidumbres. Para mí, la estabilidad es fundamental, la estabilidad de las instituciones, que la gente confíe en las instituciones que está dejando de confiar en las instituciones también es fundamental. Y el mayor daño es el populismo sin ningún género de duda.

P.- Tengo que hacer esta pregunta hablando de populismo. Ximo Puig ha tenido que transigir con Compromís y usted, según las encuestas, debe estar abocado a gobernar también con Vox. ¿Cómo ve ese futuro?

R.- Bueno, yo quiero decirle que me parece bastante conveniente escuchar a los valencianos, porque esta pregunta conviene que me la haga el día 29, después de haber escuchado a los valencianos. Esto de decir lo que vamos a hacer sin haber escuchado a lo que quieren realmente los valencianos, yo lo que salgo es a ganar.

P.- Pero ¿si no gana? Bueno, ganar va a ganar, pero si no tiene mayoría.

R.- Vamos a ver lo que nos dicen, porque durante estos meses hemos ido creciendo en apoyo en todos los sondeos y en todas las encuestas. Y éste es el momento en el que se va a tomar mucha gente una decisión muy importante.

P.- Y en esas encuestas, que me imagino que ustedes deben manejar de manera privada. En su caso, lo paga el Partido Popular, no lo pagan los ciudadanos. ¿Cómo se manejan las cifras?

R.- Pues mire, contenido. Optimismo, contenido. Porque le voy a decir una frase que seguro que jamás ha escuchado: la verdadera encuesta es la del 28 de mayo. Dicen que vamos a más, que hace tiempo que estamos recuperando la confianza de mucha gente y obteniendo la confianza de nueva gente de todo tipo de procedencias. Y a mí me gusta que el Partido Popular tenga brazos, ventanas, persianas y puertas abiertas. Vamos en el buen camino. Pero es verdad que seguimos trabajando porque lo de la piel del oso tampoco es una buena cosa. No es un buen compañero para trabajar.

P.- ¿Cómo lleva usted los resultados futbolísticos del Valencia y del Hércules, que son dos clubes históricos? ¿Puede hacer algo la Generalitat con el futuro de estos grandes clubes?

R.- Pues mire, yo intento no hablar mucho porque me caigo en una profunda depresión últimamente. Soy herculano confeso, de toda la vida. El Hércules lo tiene muy mal. El Valencia todavía se puede salvar y necesitamos que se salve Valencia. El Elche en Primera también lo tiene muy complicado. El Levante ha bajado el año pasado, aunque este año, vamos a ver, porque están las cosas ahí bien. Y como aficionado futbolístico que soy, siempre tenemos al Villarreal, que lleva unos años que nos da alegría, su alegría. Pero tengo que decirle que yo no soy partidario de la intervención política en el mundo del fútbol. De lo que sí que soy partidario es de la exigencia del cumplimiento de la legalidad. Y yo creo que Ximo Puig desde la Generalitat Valenciana y Joan Ribó desde el el Ayuntamiento de Valencia, por incomparecencia, han permitido que la situación del Valencia haya deteriorado poco a poco. En cualquier caso, yo para lo que me he conjurado, por responsabilidad, es para no usar el sentimiento valencianista con fines electoralistas durante esta campaña, sino para ponernos a trabajar con la máxima exigencia a partir del día 29. Me parece lo más responsable.

