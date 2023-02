Carlos Mazón: “Ximo Puig no ha salido a desmentir las informaciones de OKDIARIO”

El presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, se ha mostrado «atónito» con los últimos datos de la investigación de la trama Azud de corrupción que afecta al PSOE de la Comunidad Valenciana publicados por OKDIARIO este lunes y que apuntan directamente al presidente de la Generalitat, Ximo Puig. En una entrevista en LA ANTORCHA, Mazón constata que «Ximo Puig no salido a desmentir las informaciones de OKDIARIO».

Dice Carlos Mazón que si a él le acusaran de algo así y fuera mentira, «yo no tardaría ni un minuto en salir a desmentirlo». Y reitera: «Nadie ha salido a desmentir nada». Para Mazón, después de más de un año denunciando en la prensa local el caso Azud, «ya no cuela decir que esto es una maniobra del PP».

Carlos Mazón recuerda que, ante el juez que investiga el caso, «han pasado ya ex gerentes, ex tesoreros y ex trabajadores del PSOE en Valencia reconociendo la trama de facturas falsas durante decenios». PSOE, Compromís y Podemos se niegan a la comisión de investigación, «que es un mandato -señala- de las Cortes valencianas desde hace más de un año». «No quieren que se sepa la verdad», concluye.

Carlos Mazón dice que «las anotaciones de Pepe Cataluña [ex tesorero del PSOE valenciano] con comisiones del 6% sonrojarían a los del procés y el 3% en Cataluña». O anotaciones del estilo de: «Dos millones. Uno para mí y otro para el partido».

Carlos Mazón recuerda también que «cuando Puig y Oltra estaban en la oposición pedían dimisiones por simples imputaciones» y hace el listado -por encima- de altos cargos del gobierno de Puig imputados en los tribunales: «Tiene más de 20 imputados en sus puestos. De esos, 13 son los que taparon supuestamente los abusos del monstruo del marido de Mónica Oltra a una menor. La directora general de la Infancia, imputada por tapar estos abusos, sigue en su puesto como responsable de los menores en la Comunidad Valenciana».

Pero no solo el caso Azud de corrupción o el del «monstruo» (así lo llama) del marido de Mónica Oltra. El hermano del propio Ximo Puig está imputado «y ha seguido este mismo mes recibiendo subvenciones de la Generalitat». «El director general de Política Lingüística, imputado por darle esas subvenciones irregulares al hermano del presidente Ximo Puig, también sigue en su puesto», dice con asombro.

Para Carlos Mazón el caso Azud traspasa las fronteras del PSOE valenciano: «Tenemos a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, que era la ministra de Medio Ambiente cuando supuestamente se daban las mordidas a través de Aquamed».

Hace pocos días, el juez de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, y la fiscal que se encarga del caso Aquamed se reunieron en València con la titular de Instrucción 13, Pepa Tarodo, y el fiscal Pablo Ponce, ambos responsables de la investigación del caso Azud. Acordaron que la investigación de la parte de Aquamed que afecta a Azud se quedara en Valencia.

Carlos Mazón dice que el «beneficiado» de Azud fue el PSOE valenciano, pero que, aparte de Narbona y las mordidas de Aquamed, «hablamos de la campaña electoral de las generales de 2008 que afecta a María Teresa Fernández de la Vega, que hoy está en el Consejo de Estado, o de los avales que Nadia Calviño ha otorgado a empresas relacionadas con la trama».

Intermunicipal del PP

Carlos Mazón se muestra satisfecho por el hecho de que la Intermunicipal del PP se celebrara en Valencia este fin de semana: «Valencia es clave para Feijóo, como lo fue para Aznar y Rajoy», dice. «El vuelco en la Comunidad Valenciana en mayo puede tener un peso enorme en el cambio para España». Mazón califica de «momento mágico» el abrazo de reconciliación entre José María Aznar y Mariano Rajoy en la misma Valencia que separó sus destinos en el congreso de 2008.

La ex portavoz de Ciudadanos en las cortes autonómicas, Ruth Merino, acaba de fichar por el PP de Carlos Mazón. Confirma que como está ocurriendo en tantos otros sitios de España, muchos cargos de Ciudadanos están llamando a la puerta del PP, aunque no sea el caso específico de Merino que había dejado ya la política: «Tenemos la puerta abierta a Ciudadanos, a sus dirigentes, a sus votantes y a todo el que quiera un cambio en la CV. Hay candidatos que vienen de Cs y que, incluso, irán en el número 1 de las listas del PP en algunos municipios». Pero insiste: «No hay una estrategia de fichar. Esto va de nombres y apellidos, de personas, unas con más relumbrón y muchas otras con menos que se acercan a la sede del PP para ofrecerse a ayudar en lo que puedan».

Carlos Mazón dice que es «una dinámica creciente. De los de siempre del PP, de los que nos dejaron ‘un rato’ y de los que vienen por primera vez». «Este mes -asegura- ha habido 2.000 afiliaciones nuevas en el PP de la Comunidad Valenciana».