El ex vicepresidente segundo del Gobierno Pablo Iglesias vuelve a adoptar una actitud agresiva y matonil para intentar crispar el ambiente de cara a las elecciones generales del 23J. El ex líder de Podemos asegura que «la derecha española solamente respeta la fuerza» y realiza la siguiente amenaza a PP y Vox: «Hay que tratarla como se merece».

Así se ha mostrado Iglesias en el último programa de Hora 25 de la Cadena Ser, en la tertulia en la que participa junto a la ex vicepresidenta primera del Gobierno Carmen Calvo y al ex ministro del PP José Manuel García-Margallo. El ex dirigente podemita intenta calentar la campaña del 23J, que comienza este viernes.

«Creo que la derecha española sabe bien lo que hace. A veces siento una cierta envidia de que a la derecha no le tiembla la mano y a la izquierda a veces sí. Me gustaría una izquierda con la mano dura y con la contundencia que tiene la derecha para ciertas cosas», defiende el que fuera vicepresidente con Pedro Sánchez.

En este sentido, Pablo Iglesias acusa a la derecha de haber «mantenido cuatro o cinco años en rebeldía» el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). «Si la derecha gana las elecciones, vais a ver lo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lo han mantenido cuatro o cinco años en rebeldía y después, si les va bien, utilizarán su mayoría parlamentaria para colocar ahí a su gente sin ningún pudor», señala.

«Contundentes»

El líder en la sombra del partido morado apuesta por adoptar la actitud chulesca que ya exhibió en las elecciones autonómicas de Madrid de 2021, a pesar de los malos resultados que obtuvo: Podemos quedó como última fuerza en la Asamblea de Madrid, lo que provocó su salida definitiva de la política.

«Yo creo que a veces en la izquierda deberíamos aprender que en política hay que ser contundentes y no estar tan preocupados por el qué dirán y que la derecha española solamente respeta la fuerza, no respeta las razones. Yo sé que esto puede ser muy impopular y habrá quién diga ‘no, es que nosotros no podemos ser como ellos’. Con la experiencia histórica de este país, a la derecha española hay que tratarla como se merece», apostilla Iglesias.

El ex vicepresidente defiende también que a la derecha no se le puede ganar en «españolismo». «En la cuestión de la plurinacionalidad yo creo que nunca les vamos a ganar diciendo que somos más españolistas nosotros porque es verdad. Una de las claves del éxito del PSC en Cataluña es que es un partido catalanista, y que es un partido con una sensibilidad hacia la cuestión territorial que es diferente, eso no quiere decir que es independentista pero que sí entiende particularidades que se expresan en clave nacional porque existe un sentimiento nacional y esto no hay por qué avergonzarse de ello», argumenta.