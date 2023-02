Repaso de Margallo a Iglesias: «Vine a la política a perder dinero, no me mudé de Vallecas a Galapagar»

José Manuel García-Margallo ha retratado a la perfección a Pablo Iglesias en pleno directo. El que fuera ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación en el Gobierno de Mariano Rajoy ha puesto sobre la mesa el machismo del ex vicepresidente y líder de Podemos, así como la hipocresía que ha mostrado desde que llegó al Ejecutivo central.

«Yo tengo dos carreras, soy técnico fiscal del Estado y graduado en Harvard, y vine a perder dinero para ser ministro, diez veces más me pagaban en otro lado. Y no me cambié de vivienda, no me vine de Vallecas a Galapagar», ha señalado con contundencia haciendo referencia al cambio que dio Pablo Iglesias cuando saltó de la Complutense a la política.

Asimismo, el que fuera titular de Exteriores ha señalado el machismo de Iglesias y de su formación. «Yo no fui el que dijo que azotaría a Mariló Montero hasta que sangrase. Llevas una temporada en televisión pronunciando infamias absolutamente intolerables. Nos has llamado corruptos de mierda, has dicho que nos tenían que meter policías en la cama y darnos droga», ha apuntado.

En declaraciones en la Cadena Ser, delante de Pablo Iglesias y Carmen Calvo, Margallo también ha recordado todo lo que ha hecho el Partido Popular contra la violencia machista, como la creación del «Observatorio contra la Violencia Doméstica, la creación de la orden de protección, el impulso de las medidas para proteger a los menores o el pacto de Estado contra la Violencia de Género».

Un avance en derechos que, precisamente, el Gobierno de Pedro Sánchez no ha defendido con la ley del sólo sí es sí. «La tramitación de esta ley ha sido un desastre. La Abogacía del Estado, la Comisión Delegada y tres magistrados del Consejo de Ministros dijeron que esto podía pasar. Además, 12 tribunales superiores de Justicia dijeron que la ley tenía efecto retroactivo. ¿El resultado? 400 agresores sexuales beneficiados», ha sentenciado.