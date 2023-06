La colaboradora de Iglesias Dina Bousselham admite que «Podemos está herido de muerte»

Podemos está tocado y casi hundido. Así lo reconoce la ex dirigente morada Dina Bousselham, colaboradora de Pablo Iglesias en su canal de televisión, en una charla con compañeros de ideología de América Latina. «Las últimas elecciones municipales y autonómicas dejan un resultado devastador, dejan a Podemos prácticamente herido de muerte en el sentido electoral, en términos de apoyo institucional, de concejales, de poder autonómico y demás», admite la ex asesora de Iglesias.

Bousselham destaca como uno de los grandes errores que la formación «ha desconectado de las calles al entrar en el Gobierno de coalición». «Ése podría ser uno de los factores que explican esa debacle electoral», subraya. «También lo explica todo ese lawfare [guerra jurídica contra rivales políticos] y esa judicialización que ha sufrido sobre todo Podemos y no otros partidos», agrega esta politóloga, que imparte clase en la Universidad de Castilla-La Mancha. La supuesta batalla judicial, según Bousselham, «la ha sufrido el independentismo en Cataluña y Podemos». «Ninguna otra izquierda ha sufrido el desgaste político y judicial de estas prácticas antidemocráticas», opina.

En este punto menciona el caso de Ecuador, a modo de espejo en el que se pueden mirar. Indica que la izquierda allí «no ha sabido blindar anclajes democráticos para evitar que fácilmente la derecha desmontase todo lo que se había conseguido». «Cuando se han perdido las elecciones, los gobiernos que han venido después rápidamente le han dado la vuelta a todo», agrega. La estrecha colaboradora de Iglesias ve a Podemos fuera del Ejecutivo y prevé que la derecha derogará las polémicas leyes moradas.

«Desconexión»

Bousselham sostiene que la izquierda logra sacar a la gente de la pobreza, pero los votantes no lo recompensan en las urnas. «En España el voto del ciudadano no ha sido para premiar a quienes han gestionado bien un contexto de pandemia, de crisis energética, de inflación, de guerra de Ucrania y Rusia… No han premiado a esos partidos que han puesto en marcha medidas para evitar el desastre económico y evitar la crisis», relata.

Su diagnóstico es que los españoles votan contra sus propios intereses personales. «Han votado y premiado a partidos que han ido en contra de toda esa gestión, con un argumento más emocional que racional». «El ciudadano ha votado emocionalmente por la ultraderecha y por la derecha por intentar acabar con ese gobierno comunista, bolivariano, para acabar con ETA, en lugar de votar por la buena gestión porque, con datos, el gobierno de coalición ha demostrado que ha conseguido poner en marcha medidas que benefician a amplias capas de la población», insiste. Finalmente, subraya la importancia de dar la «batalla cultural». «Ahora aquí en España esa hegemonía la tiene la derecha, si no consideras que hay que darle la vuelta no vas a ser capaz ni de ganar las elecciones de julio, ni por supuesto conseguir transformar la sociedad», concluye.