Nace la primera asociación de policías locales contra la inseguridad que azota España

Este mes de febrero nace la primera asociación a nivel nacional de policías locales unidos (PLUS), para «conseguir fuerza para la defensa y mejora de la profesión» y ante «la inseguridad que azota España».

Por primera vez, desde distintas comunidades Autónomas de España, ha surgido la idea de unificar a todas las policías locales del país para conseguir endurecer las penas por las agresiones a agentes de la autoridad, unificar y mejorar criterios, formación, medios y condiciones de los distintos municipios, y promover la creación de una ley de coordinación de policías locales a nivel nacional.

La asociación, sin ánimo de lucro, estará a su vez formada por asociaciones de profesionales del sector como Itepol, Inside Training, Grappling Policial, Cops Cave, Calcop, entre otras.

Así, pretenden que cualquier policía local, por pequeño que sea su municipio, pueda estar en las mismas condiciones formativas y de protección que los de otros más grandes.

Los conceptos de «compañerismo y hermandad» son los que se pretenden rescatar con este proyecto. En sus propios estatutos establecen que ni tienen ni tendrán «ninguna atadura política», siendo siempre su razón de ser, apoyar a cualquier organismo para que mejore condiciones, y denunciar a los que empeoren o desprecien la profesión.

Ser socio de la asociación es totalmente gratuito para que todos tengan voz y voto y puedan estar informados e informar. Además de poner en contacto a policías activos, tienen su espacio dentro de secciones los compañeros jubilados, así como opositores o cuerpos vinculados como agentes de movilidad o auxiliares de policía.

Agresiones a policías

Al año, se registran cerca de 17.000 agresiones físicas a policías. Una cifra, que parece no importarle al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que pretende que estos ataques se registren como enfermedad común.

Así lo reveló este mes a OKDIARIO el sindicato Jupol, el mayoritario en la Policía Nacional, denunciando la «grave instrucción interna» que se está remitiendo por escrito a las comisarías de la Policía Nacional, sin firma, sin sello oficial y sin logotipo institucional y, por tanto, «de forma completamente inusual».

«Se ordena que las bajas médicas derivadas de lesiones sufridas en acto de servicio sean grabadas como enfermedad común», critican. Jupol destaca que esta decisión supone un ataque directo a los derechos laborales y económicos de los policías nacionales y «una maniobra encubierta del Ministerio del Interior y de la Dirección General de la Policía para maquillar y ocultar la realidad de las agresiones que sufren los agentes».

Según un estudio Anual de ITEPOL, el año 2025 fue el año en el que más agresiones se registraron. Hubo un aumento de un 44% respecto al 2024. Por todo ello, los agentes piden entrenamiento específico frente a amenazas con arma blanca y una mejora en la gestión de distancias cortas e identificación de indicadores de ataque.

Los policías también llevan tiempo solicitando un refuerzo de defensa personal y control físico bajo estrés, además de un entrenamiento psicológico para toma de decisiones en alta tensión.

«Las agresiones deben considerarse probables en cualquier servicio», señalan desde esta asociación. Por ello, insisten en la necesidad de un equipamiento obligatorio (incluido chaleco con protección ante arma blanca) y en una mayor vigilancia en intervenciones patrimoniales y con personas con alteraciones mentales o bajo influencia de sustancias.