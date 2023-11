Votación de investidura de Pedro Sánchez en directo | A qué hora empieza y cuándo se vota

La sesión de investidura de Pedro Sánchez continúa hoy en el Congreso de los Diputados, donde tendrá lugar la votación por la cual el líder del PSOE se convertirá, previsiblemente, en presidente del Gobierno. Tras un debate controvertido con un discurso de Sánchez de más de hora y media, hoy es el turno de la votación, que será por llamamiento. Sigue en directo la última hora de la votación de investidura de Pedro Sánchez hoy en el Congreso de los Diputados.

Investidura de Pedro Sánchez, en directo

Esteban (PNV) al PP: «Usan la amnistía como excusa»

Aitor Esteban (PNV) al PP: «Dicen que la amnistía lo rompe todo. Siempre están con el azote en la boca. Lo cierto es que la amnistía es una excusa que usan ustedes para impedir la investidura y para que se convoquen nuevas elecciones».

Esteban (PNV) a Sánchez: «Espera lo mejor y prevé lo peor»

Toma la palabra el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban: «Quiero hacer un llamamiento al cese de los hostigamientos en la franja de Gaza. Nadie dice que la tarea de gobierno vaya a ser fácil en la coyuntura en que nos encontramos. Quiero ser optimista, es la actitud la que permite que algo se haga realidad, ¿respetará la acción de nuevo Gobierno las competencias autonómicas? Demasiadas veces he visto quedarse en agua de borrajas. Mi regla número uno es ‘espera lo mejor y prevé lo peor’».

Sánchez a Aizpurua: «Nuestra democracia es imperfecta»

Pedro Sánchez vuelve a subir al estrado tras la intervención de la portavoz de EH Bildu. «Nuestro sistema democrático es imperfecto, y tenemos que seguir construyendo el mejor de los edificios para nuestro sistema democracia. Hay que recordar que España ha ido avanzando y mejorando en calidad democrática en los últimos años», ha sostenido.

Aizpurua (Bildu): «¿Qué naciones salen en la Constitución?»

Vuelve a tomar la palabra Mertxe Aizpurua, de EH Bildu. «Celebro y reitero la importancia de la legislatura de este momento y celebro también que la mayoría parlamentaria sea consciente de ello. El debate territorial exige tiempo, estamos en el año 2023, por tanto adoptemos decisiones adaptadas al tiempo que vivimos. La pregunta es, ¿cuáles son las naciones que pone la Constitución? Es de ahí de donde debemos partir de este diálogo», ha señalado.

Sánchez acepta el debate territorial «dentro de la Constitución»

Pedro Sánchez responde a Mertxe Aizpurua (EH Bildu): «Para mí, como ustedes pueden entender, está ligada a la Constitución cualquier debate democrático sobre la cuestión territorial. Las normas deben interpretarse con arreglo al espíritu vigente. Una de las virtudes de la Constitución del 78 es su adaptación a la realidad y al paso del tiempo. Permite también reconocer la singularidad y la identidad del pueblo vasco. Nuestra propia constitución nos abre el camino para reconocer la singularidad del pueblo vasco. Nuestro compromiso se demostró con el uso de las lenguas cooficiales en esta casa, es un paso de gran transcendencia».

Sánchez a Aizpurua: «Agradezco su apoyo»

Toma la palabra Pedro Sánchez para responder a la intervención de Mertxe Aizpurua (EH Bildu) en la sesión de investidura. «Agradezco su apoyo y su voto favorable, quiero reconocer la contribución de su grupo parlamentario en la pasada legislatura», ha afirmado.

Junts confirma que votará ‘sí’ a Sánchez

Junts votará a favor de la investidura de Pedro Sánchez. Así lo ha confirmado la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras. «Hoy se vota y votaremos que sí», ha recalcado este miércoles en una entrevista a Rac1.

Los diputados de Vox no se presentan

Los 33 diputados de Vox en el Congreso todavía no se han presentado en esta segunda jornada de la sesión de investidura de Pedro Sánchez. Se fueron tras la intervención de este miércoles de Santiago Abascal.

Aizpurua reivindica el «derecho a decidir» del País Vasco

Mertxe Aizpurua (Bildu) ha reivindicado a Pedro Sánchez el «derecho a decidir» del País Vasco durante su intervención en la sesión de investidura. «Es sorprendente que un país sea tan débil como para no asumir lo que quiere parte de la ciudadanía, el derecho a decidir, sin colapsar y desaparecer. ¿Qué fortaleza tiene un Estado que no habilita otra fórmula que no sea la imposición? ¿Qué solidez tiene un Estado que no es capaz de respetar en vez de imponer?», se ha preguntado.

Rufián le reclamó a Sánchez un referéndum

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, le recordó a Pedro Sánchez la influencia de su partido durante su intervención en la investidura. «Tenemos capacidad para obligarle a acabar con la represión hoy y para obligarle quizá a que se vote en un referéndum mañana», aseguró Rufián en su discurso.

Aizpurua: «Los independentistas le cerramos la puerta a los reaccionarios»

Mertxe Aizpurua: «Somos los independentistas los que impedimos que el bloque reaccionario llegue al poder. No hay Gobierno progresista posible sin la asunción del bloque plurinacional, nuestro único interés es mejorar la vida de la ciudadanía».

Aizpurua a Sánchez: «No le concedemos un cheque en blanco»

Mertxe Aizpurua le recuerda a Pedro Sánchez que los 6 votos de EH Bildu a favor de su investidura no son «un cheque en blanco». «Es usted el que debe demostrar la misma coherencia contra los retos que se nos presenta en esta legislatura. Podrá contar con nosotros para conquistar derechos, pero no contará con nosotors para retroceder en ellos. No nos debemos a su Gobierno. No le concedemos un cheque en blanco, Bildu les hace una invitación para un compromiso en blanco», ha señalado.

Aizpurua reivindica a dos colaboradores de ETA

La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha reivindicado a dos colaboradores de la banda terrorista ETA al principio de su intervención: Josu Muguruza y Santi Brouard.

Aizpurua a Sánchez: «Votaremos a favor de su investidura»

Mertxe Aizpurua: «EH Bildu votará a favor de su investidura, y lo haremos por una cuestión de principios: cumplir con el mandato que el pueblo vasco transmitió el 23 de julio. La ciudadanía vasca nos trasladó un mandato democrático claro: frenar el acceso de las extremas derechas al Gobierno del Estado. Y cumplimos con nuestra palabra y con nuestro pueblo».

Aizpurua a Sánchez: «Pare el genocidio en Palestina»

Toma la palabra la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua. «Queremos expresar nuestras primeras palabras para el pueblo palestino, que está sufriendo los ataques injustos de Israel. Lo que está ocurriendo en Palestina no es una guerra, es un genocidio. Lo que está haciendo Israel son crímenes de guerra contra la población civil. Señor Sánchez, le pedimos que actúe y que utilice toda su capacidad política y diplomática para parar este genocidio», ha señalado en su intervención.

Se reanuda el debate de investidura

Comienza la segunda jornada de las sesión de investidura de Pedro Sánchez en el Congreso.

Cuándo es la votación de la investidura

La primera votación de la investidura de Pedro Sánchez tendrá lugar este jueves, tras el debate parlamentario. Previsiblemente, se producirá durante el mediodía. No podrá ser antes de las 12:00 horas, según ha revelado la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

Aizpurua (Bildu), la primera en hablar

El debate de investidura de Pedro Sánchez se reanudará este jueves con la intervención de la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua. Podrá usar el euskera en su discurso tras el cambio del reglamento de la Cámara Baja impulsado por la presidenta del Congreso, Francina Armengol, para satisfacer a los socios del PSOE en en la Cámara.

Sánchez ya está en el Congreso

El presidente en funciones y candidato a la investidura, Pedro Sánchez, ha llegado hace unos minutos al Congreso para participar en el debate y someterse a la primera votación, en la que previsiblemente saldrá reelegido jefe del Ejecutivo.

Qué grupos hablan en la sesión de investidura de hoy

El debate de investidura se reanudará a las 09:00 horas con la intervención de la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua. Tras la intervención de Aizpurua y su debate con el aspirante socialista, será el turno del portavoz del PNV, Aitor Esteban, que también podrá debatir en solitario con el presidente del Gobierno en funciones. También subirán a la tribuna este jueves los diputados de las tres formaciones que integran el Grupo Mixto: Néstor Rego (Bloque Nacionalista Galego), Cristina Valido (Coalición Canaria) y Alberto Catalán (Unión del Pueblo Navarro). El turno de los grupos parlamentarios finalizará con la intervención del portavoz del Grupo Socialista, Patxi López.

La votación tendrá nuevo protocolo

En la sesión de investidura de Pedro Sánchez se estrenará un nuevo protocolo con pautas para casos de errores en las votaciones con el fin de evitar nuevas controversias como la ocurrida en la segunda vuelta de la fallida investidura del candidato popular, Alberto Núñez Feijóo, celebrada el pasado 27 de septiembre.

Ese día, el diputado de Junts Eduard Pujol se levantó de su escaño y dijo ‘sí’ pero, cuando estaba ya sentándose, se percató de su error y pronunció un ‘no’, una situación que acabó con la presidenta del Congreso declarando nulo ese voto, entre airadas protestas del PP.

Sánchez superará, previsiblemente, la investidura con 179 votos

A priori, Pedro Sánchez tiene amarrados 179 votos (los de Sumar, ERC, Junts, PNV, BNG y Coalición Canaria), por lo que superaría la primera votación sin necesidad de ir a una segunda. En la primera vuelta se necesitan 176 votos. Sí cabe destacar que ayer Junts le amenazó con la abstención si no rectificaba parte de su discurso.

El Congreso vuelve a amanecer blindado

Como ocurrió este miércoles, la Policía ha vuelto a blindar el Congreso de los Diputados para evitar las protestas contra la Ley de Amnistía que Pedro Sánchez ha pactado con los independentistas para lograr ser investido.

Hoy se celebra la segunda sesión del debate de investidura

Este jueves, 16 de noviembre, se celebra la segunda sesión del debate de investidura de Pedro Sánchez. El primer grupo en hablar hoy desde la tribuna será Bildu y previsiblemente la votación se llevará a cabo hacia mediodía.

Cómo es la votación

La votación de la investidura de Pedro Sánchez tiene lugar un día después del debate que se celebra en el Congreso de los Diputados. La votación será pública por llamamiento y será la Mesa del Congreso quien llame uno a uno a los diputados por orden alfabético a partir de un miembro de la Cámara Baja elegido al azar. Una vez que sean nombrados, los diputados tendrán que contestar ‘sí’, ‘no’ o ‘abstención’.

Cuántos apoyos tiene Pedro Sánchez

Aunque todo puede cambiar a última hora, Pedro Sánchez contaría con 179 votos a favor tras sus pactos con los partidos independentistas. Estos son todos los partidos que apoyan la investidura del líder del PSOE: