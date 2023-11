Manifestación del 18 de noviembre contra la amnistía en Madrid: a qué hora es

La manifestación del 18 de noviembre contra la amnistía suma cada día más asociaciones de la sociedad civil que quieren mostrarse en contra de las concesiones de Pedro Sánchez a los independentistas, entre las que se marca en rojo la amnistía pactada con Junts, como se ha indicado anteriormente. Impulsada por Mariano Gamo, creador del Foro España Cívica y ex presidente de Sociedad Civil Catalana, tiene previsto congregar a más de un millón de personas para alzar la voz en contra de las concesiones a los independentistas de Pedro Sánchez a cambio de su apoyo en la investidura que le permita mantenerse en Moncloa, convocada para los días 15 y 16 de noviembre. Una marea ciudadana después de las manifestaciones de estos días en contra de las concesiones de Pedro Sánchez a los independentistas, que tendrá lugar en Cibeles a las 12:00 horas el sábado, 18 de noviembre. Aquí te contamos a qué hora es y dónde, la cual también podrás seguir online en OKDIARIO.

Horario de la manifestación del 18 de noviembre

El horario de la manifestación del 18 de noviembre, a la que se han sumado más de 100 asociaciones de la sociedad civil, es a las 12:00 horas del sábado. El mismo horario de la concentración de Madrid en la Puerta del Sol y otras 51 ciudades, el domingo, 12 de noviembre, a las que acudieron alrededor de dos millones de personas, según datos del Partido Popular.

Entonces, frente a una marea ciudadana, en la Puerta del Sol en Madrid el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, destacó que «con menos del 6% de los votos no pueden decidir por el 100% de toda España», en referencia a las concesiones de Pedro Sánchez, a quien también le ha recordado que la Presidencia «no es un objeto de compraventa». «España ya no es silenciosa, no nos van a callar hasta que volvamos a votar», indicó entonces Feijóo en referencia las manifestaciones de los últimos días frente a las sedes del PSOE en distintas ciudades de España.

Lema de la manifestación del 18-N contra la amnistía

El lema de la manifestación del 18 de noviembre contra la amnistía es «No es mi nombre: ni amnistía, ni autodeterminación. Por la libertad, la unidad y la igualdad».

Unas palabras inspiradas en los cánticos a pleno pulmón que se han escuchado estos días en las diferentes manifestaciones frente a las sedes del PSOE, que han congregado a un público diverso, entre los que han destacado votantes del PSOE, que se sienten engañados por Pedro Sánchez, ciudadanos jubilados, que se han querido pronunciar preocupados por el futuro de sus hijos y sus nietos, o jóvenes, que temen por sus oportunidades ante la posible crisis económica que puede resultar del ataque al Estado de derecho de los independentistas a través de las concesiones de Pedro Sánchez.

Dónde es la manifestación del 18 de noviembre

La manifestación del 18 de noviembre será en la plaza de Cibeles, en la intersección del paseo del Prado con la calle Alcalá.

Una ley pactada por Pedro Sánchez con los partidos separatistas para su investidura, que abarca los delitos cometidos entre el 1 de enero de 2012 y el 13 de noviembre de 2023, relacionados con los referéndums ilegales de 2014 y 2017, así como «acciones cometidas entre estas fechas, aunque no se encuentren directamente relacionadas con estas consultas o incluso hayan sido realizadas con posterioridad a su respectiva celebración».