Abucheos a Sánchez en un foro de grandes empresarios al anunciarse su investidura

El rechazo a la investidura de Pedro Sánchez llega hasta los empresarios que se reunían este jueves en el Acto Empresarial por el Corredor Mediterráneo en Madrid y que han proferido abucheos cuando se han enterado de que el líder del PSOE había conseguido la mayoría en la votación.

El secretario de Estado de Transportes, David Lucas, estaba participando en una entrevista cuando ha anunciado que el candidato socialista había conseguido ser investido presidente por la mayoría absoluta del Congreso. «Me consta que ha sido elegido presidente Sánchez por 179 votos, desde aquí mi felicitación», ha dicho Lucas durante su intervención. En ese momento, varios de los empresarios han respondido al mensaje con abucheos.

🚄​ #QuieroCorredor David Lucas, secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del @mitmagob:

“El Corredor Mediterráneo entre #Almería y #Francia tiene que estar terminado en 2026″.

📡 Síguelo en directo: https://t.co/5WE65WGX0r pic.twitter.com/nxXcf3oFTh — Corredor Mediterráneo #QuieroCorredor (@Corredor_Med) November 16, 2023

Tal ha sido el volumen de los abucheos de los empresarios contra Sánchez que la moderadora ha tenido que llamar al orden para que el político pudiera continuar su intervención. «Vamos a actuar con respeto», ha replicado la presentadora. «Desde aquí mi felicitación en esta votación democrática del Parlamento de España y decirles que se vive con mucha intensidad», ha concluido Lucas entre silbidos.

Cita por el Corredor Mediterráneo

La cita tenía lugar en el Palacio Municipal de Congresos de IFEMA de Madrid. Acto Empresarial por el Corredor Mediterráneo se trata de una iniciativa que se celebra cada año por parte de los empresarios para pedir que se finalice el Corredor Mediterráneo. Han participado José Blanco, CEO de Acento; Pierre Giacometti, cofundador de NO COM; Carlos Bertomeu, presidente de Iryo; Raül Blanco, presidente de RENFE; Javier Rivera, CFO de Power Co Spain; Hélène Valenzuela, directora general de Ouigo España; Marian Rojas, psiquiatra. Una cita que ha inaugurado Vicente Boluda, presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE).

Es el séptimo acto que organizan para reivindicar esta petición. La cita empresarial ha celebrado anteriores ediciones en Valencia, Castellón, Murcia y Almería. Estos son las urbes que están viéndose afectadas por la falta de la instalación de esta conexión ferroviaria. En esta ocasión han decidido acercarse al centro de la península, Madrid, una ciudad que aunque no está afectada por la ausencia de Corredor, «están quienes toman las decisiones».

La votación de la investidura de Sánchez ha tenido lugar en el Congreso de los Diputados, también en Madrid, a la par que el acto de los empresarios que defienden la construcción del Corredor. Allí el candidato socialista ha obtenido la mayoría absoluta después de cosechar los votos de su partido, el PSOE, de Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria. En total, ha logrado cosechar 179 votos que le han valido para superar los 171 noes de PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro.