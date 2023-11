Junts amenaza a Sánchez: «Con nosotros no pruebe a tentar la suerte»

Pedro Sánchez depende de la voluntad y la amenaza de turno de Junts y Carles Puigdemont. Y este miércoles, en pleno debate de investidura, sus nuevos socios se lo han dejado claro. La portavoz de Junts, Míriam Nogueras -que ha finalizado sus dos intervenciones con un «¡Viva Cataluña libre!»-, ha reiterado su amenaza a Sánchez con un claro, directo y cristalino «con nosotros no pruebe a tentar la suerte». Con dirigentes separatistas apostando por una abstención en la primera votación, lo que impediría al candidato a ir a una segunda vuelta el sábado, la amenaza de la diputada de Junts tiene más que ver con la permanencia de Sánchez en el poder.

Nogueras le ha recordado al candidato socialista que «no confiamos en usted ni en su Gobierno». «Por eso, en lugar de ir a precio hecho, iremos a tanto la pieza, ganándose la legislatura a cada paso» le ha dicho la portavoz de Junts al secretario general del PSOE. Los de Puigdemont avisan de que «si no se avanza en lo pactado, no daremos apoyo a ninguna iniciativa que se presente desde su Gobierno y su mayoría». Principalmente, reclaman cumplimientos en lo relativo al reconocimiento nacional y a lo económico.

Horas antes de esta intervención, en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras se ha reunido de urgencia con el secretario de Organización socialista, Santos Cerdán. Un encuentro que ha avanzado en primicia OKDIARIO y en el que los junteros le han pedido al PSOE que Sánchez rectifique su discurso con el que ha iniciado el debate de investidura para, en lo relativo a la amnistía. «No queremos un perdón, queremos que se reconozca la injusticia» aseguraban fuentes del partido a este periódico.

La portavoz de Junts, como antes hizo la presidenta de la formación, Laura Borràs, ha vuelto a asegurar que ahora «el enfrentamiento es entre españoles». Míriam Nogueras ha opinado que «lo que no se digiere y se combate es atreverse a abordar el tema catalán de forma directa» y, dirigiéndose a Sánchez, le ha espetado que «usted hoy no se ha atrevido, aunque lo ha firmado». Pactos que, en su réplica, el candidato a la investidura dice estar dispuesto a cumplir.

Nogueras le ha preguntado al líder del PSOE si «está usted dispuesto a abordar el tema catalán, tal como ha firmado, tal como es, un conflicto histórico y político». Desde Junts, además, recuerdan a los socialistas que una de sus exigencias en la negociación con verificador internacional que empezará la semana que viene en Suiza «que se pueda plantear un referéndum de autodeterminación como solución».

Tras reiterar que «nuestro compromiso es únicamente con Cataluña» y que «sólo obedecemos al Parlament», la portavoz juntera en las Cortes ha manifestado que «el mandato del 1-O está vigente y el compromiso con la independencia es irrenunciable». «Sin engañar a nadie, porque si alguien dice que este acuerdo sirve para pasar página miente a los ciudadanos», ha afirmado Nogueras antes de afearle a Sánchez que «ustedes no han dejado de ser aquel partido que abrazó la aplicación del 155 en nuestro país».