Los madrileños envían cestas de frutas a Sol tras el «me gusta la fruta» de Ayuso

«Me gusta la fruta», la nueva proclama de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya ha calado entre los madrileños, que han comenzado a mandarle cestas de fruta a la Real Casa de Correos en la Puerta del Sol, sede del Gobierno autonómico.

El eslogan fue acuñado este miércoles por el equipo de Ayuso después de que esta fuera pillada por las cámaras del Congreso de los Diputados mascullando para sus adentros «hijo de puta» a Sánchez después de que le acusara de corrupción desde la tribuna de oradores.

Fuentes cercanas a la presidenta afirmaron que lo que había dicho que era «me gusta la fruta», aunque poco después reconocieron que el exabrupto, dicho para sí misma, era «lo mínimo» que merecía el socialista ante tan graves acusaciones, que calificaron de «ignominia».

Sin embargo, el «me gusta la fruta» ya había comenzado a viralizarse, impulsado por las caras más visibles del PP de Madrid, como su secretario general, Alfonso Serrano, y su portavoz en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache.

Y este jueves, la propia presidenta madrileña terminaba de consagrar el que ya se ha convertido en nuevo grito contra Sánchez. Después de que el líder el PSOE en la Cámara autonómica, Juan Lobato, le exigiera pedir perdón a Sanchez por el insulto, Ayuso no sólo no lo hacía, sino que insistía: «Sí, lo dije, me gusta la fruta».

«El presidente del Gobierno, con todo el abuso de poder, usó la tribuna de oradores en la casa donde reside la soberanía nacional, cada vez más mermada, para difamar a un presidente autonómico, para difamarme a mí y a mi familia. A lo mejor ustedes que tragan con todo harían otra cosa, pero yo para mis adentros, sí, lo dije, ‘me gusta la fruta’», ha lanzado desde el Pleno de la Asamblea de Madrid Isabel Díaz Ayuso.

A continuación, Isabel Díaz Ayuso ha opinado que si ella insultara a la familia de Juan Lobato desde la tribuna de oradores de la Cámara autonómica, lo mínimo que esperaría que él dijera es «me gusta la fruta». «La señora Mónica García me dijo hace poco ‘mongola’ y yo no dije nada porque entendí que dijo ‘me mola’, el señor Padilla hace poco dijo ‘facha’ y yo entendí ‘qué pacha’», ha seguido ironizando la presidenta.

«Querrán que yo a Pedro Sánchez le llame guapo, divino, maravilloso, pero es que resulta que el presidente del Gobierno dijo ayer que va a levantar un muro para fabricar dos Españas, una contra la otra», ha criticado Ayuso que ha insistido que si pretenden que «alabe» a Pedro Sánchez cuando está «literalmente hundiendo a España, se equivocan». «A mí, desde luego, me gusta la fruta», ha concluido.

Esa ha sido la contundente respuesta de la presidenta de la Comunidad de Madrid después de que Juan Lobato le tachara de «descortés» por insultar al presidente del Gobierno y, además, le acusara de contribuir con sus declaraciones a las agresiones físicas. «¿Se cree que hay mucho camino entre mentar a la madre de alguien y las agresiones físicas?», le ha lanzado el portavoz de los socialistas en Madrid, quien ha opinado que en la jornada de ayer «Feijóo pinchó, Ayuso insultó y Abascal se largó».