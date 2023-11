Lobato reconoce que «todos los socialistas de España» tienen dudas sobre la amnistía

El líder del PSOE de Madrid, Juan Lobato, ha reconocido este lunes que «todos los socialistas de España» tienen dudas sobre la amnistía, incluido, ha esgrimido, el propio Pedro Sánchez que, sin embargo, ha decidido otorgársela a los independentistas a cambio de sus votos para ser investido presidente.

Interrogado por este periódico sobre su opinión respecto al rechazo que la alcaldesa socialista de Palencia, Miriam de Andrés, ha mostrado públicamente hacia la amnistía por ir en contra del «socialismo» y de la «igualdad», Lobato ha afirmado que representa «las dudas» de todos los socialistas porque el asunto tiene una «complejidad enorme».

De Andrés ha señalado en sus redes sociales que no está de acuerdo con la amnistía y opinó que los nacionalismos siempre le han parecido «lo más alejado del socialismo». «La igualdad tiene que seguir siendo inherente a nuestras siglas», ha apostillado.

No estoy de acuerdo con la amnistía. No me he pronunciado para no influir en los militantes por mi posición de sria gral. Los nacionalismos siempre me han parecido lo más alejado al socialismo. La igualdad tiene que seguir siendo inherente a nuestras siglas. (1) https://t.co/h6Str3PDNA — Miriam Andrés (@mndres) November 3, 2023

«El punto de equilibrio es complejo y esa complejidad nos hace estar en una línea en la que hay que ser muy cautos con la decisión final que se toma. Por lo tanto, yo, todo el respeto a lo que ha planteado la alcaldesa de Palencia, que lo escucho y lo atiendo y representa las dudas de muchos socialistas y del propio presidente», ha insistido el portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces.

Además, Juan Lobato ha reconocido que no se fían de los «líderes independentistas», con quienes la cúpula del PSOE está este lunes ultimando el acuerdo de investidura, y, por ello, les ha pedido «respeto y dignidad» hacia «un partido que tiene más de 150 años de historia».

Debido a esa manifiesta desconfianza hacia el fugado Carles Puigdemont y los suyos, Lobato ha subrayado la importancia de que los acuerdos que alcance el PSOE con ellos sean «serios» y estén «bien redactados».

«Ya hemos visto en varias ocasiones lo que ha pasado con decisiones y hechos que han tomado -los independentistas-, por eso es tan importante no sólo los acuerdos, que por supuesto, sino que son importantes los hechos y las palabras y por eso yo hago un llamamiento expreso, claro a los partidos independentistas a que traten con respeto al PSOE», ha esgrimido.

Además, el líder de los socialistas madrileños ha pedido que se asuma por parte de los partidos independentistas «con un mínimo de agradecimiento y de respeto el esfuerzo» que está haciendo el PSOE.

En esta línea, ha reclamado que se dé «algún gesto de reconocimiento» del esfuerzo que, ha repetido, está haciendo el Partido Socialista y de «asunción de responsabilidades a futuro».

«Que se reconozca con naturalidad que lo que se hizo no se hizo correctamente y por eso ahora se acuerda esto, porque eso no se hizo correctamente por parte de los independentistas. Y el compromiso de que, según el acuerdo de gobernabilidad al que se está llegando, que esto no vuelva a suceder en un futuro», ha agregado.

«Hoy se intenta corregir lo que paso con mucha generosidad por parte del Partido Socialista, exijo ese compromiso y que los hechos en el futuro no se repitan», ha concluido Lobato, a pesar de que, hasta ahora, los independentistas no han dicho en ninguna ocasión que a cambio de la amnistía renunciarán a la vía unilateral de independencia de Cataluña.

Votación amnistía

El pasado sábado se daban a conocer los resultados de la consulta interna lanzada por el PSOE para avalar los pactos de Pedro Sánchez de cara a la investidura, que evidenciaron el cisma provocado por este tema en el seno del partido: sólo el 55% de los afiliados le avalaron –resultado nacional sin contar al PSC de Cataluña–.

El resto, o no fueron a votar o acudieron para decir no en las urnas. En Cataluña el respaldo fue todavía menor: el 48% de la militancia del PSC no ha ido a votar o ha votado no, así que los pactos de la amnistía fueron respaldados sólo por el 52% de las bases del socialismo catalán.