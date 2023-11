Estos son los párrafos «íntegros» que el PSOE plagió a Junts en su acuerdo con ERC

Si hay una virtud en Pedro Sánchez es que, a estas alturas, sus trampas, mentiras y puñaladas por la espalda se ven venir a varios kilómetros de distancia. Carles Puigdemont lo sabe, negociar con Sánchez es un «deporte de riesgo» y no ha tardado nada en comprobarlo cuando vio con perplejidad que el acuerdo que había firmado el PSOE con ERC llevaba párrafos íntegros copiados de Junts, como adelantó OKDIARIO.

Todo acompañado de un fraternal apretón de manos el pasado jueves entre Félix Bolaños y el condenado Oriol Junqueras en el hotel The Hoxton, en Poblenou. Fue en ese momento cuando el líder de Junts recogió sus papeles, se levantó de la mesa y dijo al PSOE que el acuerdo por la amnistía debía esperar.

El equipo negociador de Junts identificó en el acuerdo del PSOE con ERC varios párrafos calcados al milímetro de la propuesta del partido liderado por Puigdemont. En el apartado de los principios, los junteros identifican hasta cuatro puntos robados a Junts de los cinco del acuerdo:

(ii) La necesidad de desjudicializar dicho conflicto y de dialogar sobre posibles soluciones en un marco de negociación equilibrado para todas las partes encontrando las vías políticas y democráticas para su resolución.

(iii) Que las soluciones de fondo a las que se llegue deben ser soluciones con un amplio consenso social y parlamentario en el ámbito de Catalunya y que deben producirse respetando el principio de seguridad jurídica y los procedimientos y el ordenamiento democráticos.

(iv) El reconocimiento de la legitimidad de todas las posiciones políticas democráticas, de los derechos y garantías de las personas que las defienden, así como del compromiso con el ordenamiento estatal e internacional en materia de derechos humanos, civiles y políticos.

(v) El respeto a los símbolos y las instituciones propias de Catalunya, especialmente la lengua catalana, que es uno de los principales instrumentos de integración social y debe también tener presencia y reconocimiento en todas las instituciones del Estado y también en los organismos e instituciones internacionales, particularmente de la Unión Europea.

Lo mismo sucede en el apartado en el que se explica la «evolución del conflicto político», a partir sobre todo de los indultos concedidos en junio de 2021 a los principales líderes del proceso independentista, que «ha resultado positiva al haber favorecido la convivencia, la confianza y las garantías para impulsar la vía de la solución dialogada». Los tres «grandes problemas de naturaleza política del conflicto que nos ocupa» han sido también copiados del borrador del acuerdo con Junts:

• El debate sobre el reconocimiento nacional de Catalunya y la forma de vehicular dicho reconocimiento a través de la política, del ordenamiento jurídico y de las instituciones, respetando tanto el principio de legalidad como el principio democrático.

• Los recursos de los que debe disponer Catalunya para asegurar los derechos, la cohesión social y la prosperidad de todos sus habitantes.

• La necesidad de que los acuerdos alcanzados como resultado político del diálogo sean refrendados por la ciudadanía, lo que permitirá cerrar una cuestión pendiente, contribuir a cumplir una demanda amplia, sólida y transversal mantenida a lo largo del tiempo y favorecer un consenso sobre el futuro de Catalunya.

Mención especial merece este otro párrafo copiado cuasi literal «a excepción de lo de la Mesa de Diálogo, porque el espacio es otro», según detallan fuentes de Junts a OKDIARIO, en el que se hace mención a la figura de un mediador internacional que Puigdemont exigió en su discurso del 5 de septiembre en Bruselas:

De forma paralela a la Mesa, se creará un espacio de negociación entre ambos partidos que cuente con un mecanismo que tenga las funciones de acompañar, verificar y realizar seguimiento de todo el proceso de negociación y de los acuerdos a los que se llegue, con el fin de que las propuestas que lleguen a la Mesa de Diálogo, Negociación y Acuerdo cuenten con un ritmo de trabajo constante y con un grado óptimos de debate y compromiso político y puedan implementarse durante la presente legislatura. A estos efectos, se designará de común acuerdo a una persona de reconocido prestigio para realizar dichas labores.

«España no es de fiar»

El enfado de Puigdemont era notable y lo hizo saber minutos después en sus redes sociales: «Siempre hemos dicho que para tratar con el sistema político español todas precauciones son pocas. Nos mantenemos y nos afianzamos. No cambiaremos la prudencia y las precauciones que hemos mantenido hasta ahora por más prisas que algunos tengan». No hay que llevarse las manos a la cabeza, aquí todos sobreactúan. Algo parecido decía Junqueras en 2012 -«negociar con España no tiene ningún sentido porque no es de fiar»- y luego lo hemos visto dándole masajes en el hombro a Soraya y ahora de risas con Bolaños.