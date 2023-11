Puigdemont rompió con Sánchez tras ver 3 párrafos «íntegros» de Junts en el acuerdo del PSOE con ERC

El PSOE comienza a aflojarse el nudo de la corbata como el de la horca en sus extenuantes negociaciones con Junts. El sexto sentido arácnido de Carles Puigdemont ha alertado a los independentistas de que el PSOE podría estar engordando a ERC a su costa, como contaba este viernes OKDIARIO. Y han encontrado una prueba de ello: el acuerdo de amnistía que cerraron los socialistas con los republicanos incluía tres párrafos calcados de forma «integra» del texto que los propios negociadores de Junts estaban perfilando. Esto ha resultado ser un motivo más que suficiente para que Puigdemont decidiera patear el tablero de la negociación con los socialistas, teniendo estos los plazos de la investidura pisándoles los talones.

Como ha venido contando OKDIARIO durante las últimas fechas, PSOE y Junts han venido trabajando en los puntos de un acuerdo que permitiera a Sánchez contar con los siete votos que ostenta la formación independentista, cuyo sentido favorable es obligatorio de cara a la investidura. Era una negociación que marchaba por «buen camino» y cuyo punto álgido fue la reunión de Santos Cerdán en Bélgica con Carles Puigdemont y su equipo. Pero justo cuando el acuerdo estaba a punto de culminar, han sucedido una serie de acontecimientos que han desconcertado al ex president hasta el punto de tomar la decisión de paralizar e incluso romper la negociación con los socialistas.

Esta negociación comenzó a torcerse, según trasladan fuentes conocedoras de la misma, cuando, de forma sorpresiva para ellos, este martes por la noche el PSOE anunciaba un acuerdo con ERC para formalizar el apoyo de los de Junqueras a Sánchez. Fue un anuncio que cogió con el pie cambiado a la cúpula de Junts, que no esperaba que los socialistas presumieran de cerrar el proyecto de la ley de amnistía sólo con los republicanos y sin contar con ellos, hecho que provocó un notorio malestar.

Señales preocupantes

Desde entonces, todas las señales que se han recibido en Waterloo son entendidas bajo el prisma de que el PSOE está alimentando el relato buscado por Esquerra Republicana, formación que aspira a arrogarse el liderazgo en las cesiones al separatismo arrancadas a Pedro Sánchez. Y encontraron lo que interpretan como una prueba de ello en el hecho de que en el acuerdo del PSOE con ERC figuran hasta tres párrafos calcados de forma íntegra del texto que Junts había estado perfilando con los socialistas.

La realidad es que en Junts no tienen ninguna prisa por cerrar un acuerdo con el PSOE, conscientes de que aún tienen margen para decidir si brindan o no su apoyo a Pedro Sánchez. Están en la posición de ser quienes decidan si el socialista podrá ser o no investido como presidente y hay plazo para ello hasta el 27 de noviembre. Son los socialistas los que han empezado a sentir la presión ante un calendario que no deja de avanzar, complicando sus planes para fijar lo antes posible un debate de investidura y afianzar el relato sobre las cesiones al separatismo.

«Perplejidad» por el acuerdo con ERC

El propio secretario general de Junts, Jordi Turull, envió un texto a los integrantes de la ejecutiva del partido en el que fijaba su posición sobre el acuerdo firmado entre PSOE y ERC, mostrando su «perplejidad» por el mismo y subrayando que «el PSOE es especialista en que una vez hay algo firmado poner agua al vino», lo que certifica que en Junts no terminan de fiarse de las promesas de Sánchez.

El propio Turull dejaba claro que «todas las precauciones y garantías son pocas», avanzando «horas y días de mucha presión», una presión que ahora se ha trasladado al flanco socialista ante la decisión de Puigdemont de paralizar esta negociación al entender que el PSOE está ayudando a ERC a plasmar su propio relato.