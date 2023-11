Malestar en Junts con el PSOE por cerrar un acuerdo con ERC sobre la Ley de Amnistía sin incluirles

El anuncio del acuerdo entre Pedro Sánchez y Pere Aragonés, president de la Generalitat de Cataluña, sobre la amnistía ha provocado un claro malestar en Junts, partido con el que los socialistas han venido negociando también el contenido de esa futura ley. La formación que lidera desde Waterloo Carles Puigdemont ha tratado durante las últimas semanas los puntos clave de esa ley con el PSOE, y este martes por la noche asistían con sorpresa y hasta enfado al anuncio hecho por los socialistas en el que estos aseguraban haber cerrado un acuerdo con ERC: es decir, de forma unilateral y sin contar con ellos.

El apoyo de los siete diputados que ostenta Junts en el Congreso es imprescindible para que la investidura de Pedro Sánchez salga adelante, de ahí las intensas negociaciones que durante las últimas fechas se han establecido entre ambas formaciones, y que culminaron con la visita del número 3 de los socialistas, Santos Cerdán, este lunes a Bélgica para reunirse en persona con Carles Puigdemont. Ahora, en Junts, asisten con sorpresa y decepción al siguiente movimiento realizado desde el PSOE, que es publicitar un acuerdo propio con ERC, su principal partido rival entre el electorado independentista en Cataluña.

Fuentes cercanas a la negociación entre Junts y el PSOE confirman este extremo. Los independentistas saben que nada ha cambiado, Sánchez sigue necesitando sus siete votos, por lo que este acuerdo cerrado únicamente con Esquerra carece de utilidad si no incluye a Junts. En este sentido, los socialistas tampoco han dado el paso de presentar la redacción definitiva de ese acuerdo, se limitan a subrayar que «han desbloqueado los últimos detalles de la futura Ley de Amnistía», «delegando en sus respectivos equipos negociadores el cierre definitivo», y se remiten a una fecha futura para firmar ese acuerdo. Es decir, que ni la redacción de la futura ley se ha desvelado, ni cuenta aún con la obligatoria luz verde de Junts de cara a permitir la investidura de Sánchez. Ese acuerdo del PSOE con Junts marchaba por buen camino, según ha venido informando OKDIARIO, pero ahora ha aparecido este obstáculo en forma de malestar ante la estrategia comunicativa de los socialistas.

PSOE y ERC, «satisfechos»

«Ambas formaciones consideran colmadas sus expectativas y satisfechos sus principios políticos sobre esta norma», han trasladado PSOE y ERC. En los comunicados que ambas formaciones han difundido se subraya además que las conversaciones siguen en marcha y que han delegado en sus respectivos equipos negociadores «el cierre definitivo» del acuerdo, que se producirá, aseguran, en las próximas horas. El pacto final, añaden, contendrá «cuestiones políticas y económicas para desarrollar durante la XV legislatura».

El apoyo de ERC, no obstante, es insuficiente para que Sánchez pueda permanecer en La Moncloa. El acuerdo con Junts, aunque muy avanzado, aún no es oficial y de ello depende que la investidura -que Moncloa pretende celebrar ya la próxima semana- sea exitosa.

El anuncio escenificado este martes se interpreta así como un gesto del socialista para tratar de mantener el equilibrio entre sus dos socios, en abierta pugna por liderar el separatismo. De hecho, se ha producido sólo un día después de que el número tres del PSOE y negociador de Sánchez, Santos Cerdán, se reuniese en Bruselas con Carles Puigdemont. Una fotografía que ha simbolizado la rehabilitación del ex presidente fugado como interlocutor válido para Moncloa.

El temor de ERC es que la ley de amnistía pactada entre Sánchez y Puigdemont deje fuera la causa relacionada con los líderes del autodenominado Tsunami Democràtic, investigados por terrorismo. De hecho, la portavoz del Govern de Aragonés, Patricia Plaja, ya advirtió este mismo martes de que la futura norma debía «incluir a todos los represaliados políticos» e instó a una negociación conjunta con Junts, señalando que «el independentismo es más fuerte si trabaja conjuntamente para intereses compartidos».

Sánchez no ha tenido reparo en que el acuerdo con ERC se comunique el mismo día en que la princesa Leonor ha prestado su juramento a la Constitución. En su discurso, apenas unas horas antes de mantener la conversación telefónica con Aragonés para pactar la amnistía, el presidente en funciones aseguraba ante la Familia Real que la princesa de Asturias podría contar con «la lealtad, el respeto y el afecto del Gobierno». Al acto de juramento no asistieron sus actuales socios en el Ejecutivo, Podemos -Irene Montero, Ione Belarra y Alberto Garzón no acudieron al Congreso- ni tampoco los aliados parlamentarios en los que volverá a sustentar su mandato, ERC, Junts, Bildu, PNV y el BNG.

Negociaciones avanzadas

En el entorno socialista dan por muy avanzadas las negociaciones para la investidura y, de hecho, sitúan ya el próximo martes como el inicio del debate en el Congreso.

La intención es registrar la proposición de ley de amnistía en los próximos días, un gesto que permitiría a Sánchez contar con el voto de sus aliados separatistas. Los planes de la dirección del PSOE pasan por que la investidura pueda celebrarse cuanto antes y que, además, se haga en una primera vuelta, es decir, sin necesidad de una segunda votación 48 horas después. Según estas fuentes, «cualquier día es bueno» a partir del domingo, que es cuando el PSOE cerrará la consulta a sus bases sobre el pacto de Gobierno con Sumar y con el independentismo. En esa consulta, se omite la cuestión clave que Sánchez negocia con sus socios, la ley de amnistía.

El socialista, en cualquier caso, ya no esconde sus planes. Durante su discurso ante el Comité Federal, el sábado, el líder socialista ya defendió por primera vez en abierto la amnistía para los encausados del proceso independentista catalán»en el nombre de España, del interés de España y en defensa de la convivencia entre españoles», afirmó. Según Sánchez, la ley se justifica porque Cataluña «está lista para el reencuentro total».

Al margen del anuncio con ERC, el foco sigue en las negociaciones entre Moncloa y Junts. Además de la amnistía, el partido de Carles Puigdemont reclama el reconocimiento de Cataluña como «nación».