Rufián avisa a Sánchez: «Tenemos capacidad para obligarle a que se vote en un referéndum»

ERC ha recordado a Pedro Sánchez cuál es el precio de la investidura. Dirigiéndose directamente al candidato socialista, el portavoz Gabriel Rufián ha señalado las exigencias de su partido a cambio de siete votos para que Sánchez se mantenga en La Moncloa. «Tenemos capacidad para obligarle a acabar con la represión hoy y para obligarle quizá a que se vote en un referéndum mañana», ha espetado el separatista.

Rufián ha revelado la desconfianza de su partido en el presidente en funciones, que ha ilustrado así: «Una vez le preguntaron a Unamuo que por qué no tenía fe a Melquíades Álvarez, y él respondió con una frase que viene al pelo: ‘¿Como quiere que le tenga fe si me cuesta tenerle fe a Dios?’. No es que no tengamos fe, es que tenemos memoria, y sabemos perfectamente que la diferencia entre que usted escuche a Page o a Zapatero depende de la fuerza que tengamos para obligarle a escuchar al segundo y no al primero».

Tras ello, ha señalado la «capacidad» de ERC para obligar a Sánchez a «salir de la parálisis y el ensimismamiento». «Usted ha dicho aquello de ni un paso atrás, pero ¿qué pasos hacia adelante?», se ha preguntado.

Además de la amnistía, el pacto suscrito entre el PSOE y ERC recoge que el Estado condonará los 15.000 millones aportados por el Fondo de Liquidez Autonómica.

«Hoy Cataluña es quien gana», celebró Oriol Junqueras, tras firmar el pacto con el ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños. Asimismo, el Gobierno se compromete al traspaso de los Cercanías a la Generalitat. En su comparecencia tras firmar el acuerdo, Junqueras se jactó de que el Ejecutivo reconozca el «conflicto político entre el Estado y la sociedad catalana» y que éste debe resolverse «por métodos democráticos».

«Cuando hay una mayoría que se expresa democráticamente es obligación de las instituciones poner los mecanismos necesarios para que esa expresión se pueda producir», valoró el independentista condenado por el referéndum ilegal del 1-O y luego indultado por Sánchez. El socialista se ha comprometido a entablar una negociación «entre Gobiernos», que tendrá como objetivo preparar las condiciones necesarias para que la ciudadanía de Cataluña pueda votar en un referéndum.