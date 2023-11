La indignación de los españoles con la investidura de Sánchez: «Han secuestrado la democracia»

Los españoles se han manifestado frente al Congreso para denunciar el pacto de Pedro Sánchez con los independentistas en el que han incluido la amnistía a cambio de sus votos afirmativos para el candidato socialista en la sesión de investidura. «Han secuestrado la democracia», se quejaba un manifestante.

El Congreso de los Diputados se había blindado para defenderse de los manifestantes que este miércoles y jueves se han congregado para protestar contra la investidura del socialista. La multitud ha gritado al presidente investido «¡Sánchez a prisión!» y «¡Sánchez, traidor, defiende tu nación!».

Uno de los manifestantes se ha referido a la situación como «golpe de Estado». Otro ha dicho que «hay mucha gente de izquierdas» que «su voto lo han subvertido, lo han malversado». Ha tildado como «vergonzoso» el comportamiento de Sánchez y dice que «es una cuestión simplemente de valores». Lo considera «una afrenta a cualquier persona medianamente decente». «Esto no es propio de un país europeo, esto es una república bananera», ha manifestado.

Entre los que allí se congregaban estaba Infovlogger, youtuber, que ha apuntado el riesgo para la democracia resultante de la investidura de Sánchez: «Estamos asistiendo en directo por primera vez en 40 años a un golpe de Estado y además legalizado». Ha opinado que no hace falta «que entren guardias civiles ni militares al Congreso a pegar tiros».

Infovlogger ha denunciado la incertidumbre que provocará el socialista: «Entramos en un nuevo escenario que nadie sabe lo que va a pasar». «Porque empieza la tiranía de Sánchez», ha comentado.

Una mujer que se ha manifestado pacíficamente ha explicado que «no se puede pactar con un prófugo de la justicia, con independentistas y asesinos como es Bildu, es ETA y el que no lo quiera ver que no lo vea». «¿Yo por qué tengo que aguantar que me dirija un prófugo y perdonar su deuda?», se pregunta otra manifestante.

Otro creador de contenido para YouTube, David Santos, ha comentado que «Pedro Sánchez se está cargando la separación de poderes». Ha profundizado frente al Congreso en el que se producía la investidura de Sánchez en que «si no hay separación de poderes, no hay democracia». Santos ha expresado que Sánchez «sería capaz de vender hasta a su madre para estar otra legislatura más siendo presidente del Gobierno».

El youtuber ha declarado que se «está amnistiando cuando eso no viene amparado en la Constitución» y ha puesto el acento en que «dirigentes del PSOE afirmaban hace dos días que era inconstitucional». Santos se ha quejado de que han cometido «un golpe de Estado» porque han ido «metiendo la mano en los jueces, en el Constitucional para hacer y deshacer como les venga en gana».

«Yo no sé si conseguiremos algo con la movilización permanente, lo que sé que no conseguiremos nada quedándonos en casa y protestando por Twitter», ha concluído Santos.