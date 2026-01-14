Feijóo: «¿Qué hace Zapatero yendo a Venezuela durante años todos los meses una o dos veces?»

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, ha reclamado este miércoles conocer qué hacía José Luis Rodríguez Zapatero «yendo a Venezuela durante años todos los meses una o dos veces». El dirigente del PP ha pedido conocer si el que fuera presidente del Gobierno entre 2004 y 2011 «intermedió con el rescate por valor de 53 millones de euros» de un avión de Plus Ultra y qué hacía «despachando directamente» con el narcodictador Nicolás Maduro.

Feijóo, que también pide explicaciones a Sánchez, asegura que en todo lo que rodea a Zapatero y Venezuela «hay una serie de indicios que preocupan y mucho». Entre ellos, destaca el «último», que es «saber si Zapatero intermedió o no, con el rescate por valor de 53 millones de euros, de un avión, no de una compañía, de titularidad empresarial venezolana».

«Tenemos que saber esto, porque el hijo de Ábalos ha dicho cosas increíbles, ha dicho que Zapatero se persona en el Ministerio de Fomento y le dice al ministro, Ábalos, que tiene que darle 53 millones de euros a este avión y que viene en nombre del presidente del Gobierno. Y dice el hijo del señor Ábalos, que Abalos dijo que no lo podía hacer y dice que llamó al presidente del Gobierno y que hay esa instrucción política», ha añadido al respecto Núñez Feijóo este miércoles, en una entrevista en El Programa de AR.

«¿Zapatero qué hace yendo a Venezuela durante años todos los meses una o dos veces?, ¿qué hace despachando directamente con Maduro y siendo el intermediario de la dictadura venezolana abiertamente con el Gobierno español?», se ha preguntado el líder de la oposición, quien exige una explicación tanto del protagonista como de Pedro Sánchez, «que es el que acepta la intermediación de el ex presidente como presidente en la sombra para los asuntos bolivarianos».

La reunión con Sánchez

El presidente del Partido Popular visitará El Palacio de la Moncloa el lunes para citarse con Pedro Sánchez, después de la llamada del jefe del Ejecutivo. Feijóo ha respondido a las críticas por aceptar el llamamiento. «No voy a la reunión para blanquear o para rescatar a Sánchez, yo sé que el señor Sánchez miente y engaña con bastante frecuencia, pero yo respeto las instituciones del Estado y la presidencia del Gobierno lo es. Cuando el presidente del Gobierno te llama debes ir», ha aclarado, además de afirmar que piensa decir a Sánchez que «está incumpliendo sus funciones como presidente del Gobierno».

«Le voy a decir que todo lo que quiere hacer en política exterior o política de Defensa lo tiene que llevar al Congreso de los Diputados y lo tiene que someter a votación. No soy el presidente de un partido antisistema y mi responsabilidad es acudir cuando el presidente del Gobierno, sea el que fuere, incluso Sánchez, me cita», ha aseverado Feijóo, con expectativas «entre nulas y escasas» con respecto a la reunión debido a que Pedro Sánchez «es un especialista en cambiar de opinión, es decir en mentir, y en engañar».

Relación y acuerdos con Vox

En la entrevista, Feijóo ha reaccionado a las críticas del líder de Vox, Santiago Abascal, y ha dicho que el partido verde «le dedica más tiempo a criticar al PP que al PSOE». Asimismo, ha aclarado a Abascal que acude a la reunión con Sánchez «por respeto a la presidencia de España». «Le tengo respeto a las instituciones de nuestro país, pero no le tengo muchas expectativas a llegar a acuerdos con el señor Sánchez», ha subrayado.

En lo referente al Gobierno de Extremadura, Feijóo ha destacado que «el PP ha sacado el mejor registro electoral de su historia» y que «el 60% de los ciudadanos han votado en contra del PSOE». Asimismo, ha dicho que Vox, como tercera fuerza «tendrá que o facilitar que gobierne el que gane, absteniéndose, o bien formando parte con el que gana de un Gobierno para dar estabilidad».

Feijóo opina del caso Julio Iglesias

«Yo estoy como la mayoría de los españoles, muy muy sorprendido, y creo que lo que debemos es dejar de especular y centrarnos en esa investigación, para saber realmente qué es lo que hay de verdad», ha transmitido Feijóo, quien no oculta «ese sentimiento de sorpresa» por las denuncias interpuestas en prensa contra Julio Iglesias. «Ahora bien, es necesario que esa investigación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional se haga y que nos digan exactamente qué es lo que hay, si es que hay algo», ha añadido al respecto, este miércoles.